대전중장년지원센터, 교육생 모집…파크골프·약국사무원 과정

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전시사회서비스원 소속 대전중장년지원센터가 중장년층의 재취업과 역량 강화를 위한 2학기 교육과정을 운영한다.

대전중장년지원센터는 오는 8일부터 10일까지 2학기 정규 및 연계 교육과정 수강생을 모집한다고 밝혔다.

대전중장년지원센터 2학기 교육과정. [사진=대전사회서비스원] 2026.06.02 gyun507@newspim.com

신청 대상은 대전에 주소를 둔 50~64세 시민으로 1962년 1월 1일부터 1976년 12월 31일 사이 출생자다. 접수는 대전중장년지원센터 누리집을 통해 가능하다.

이번 교육과정은 생애전환, 스마트전환, 커리어전환, 대학연계(RISE) 등 4개 분야 8개 강좌로 구성됐다.

주요 과정으로는 파크골프 기초, 세계문화 도시탐방, 스마트 창업 과정 등 취미·여가 및 디지털 역량 강화 프로그램이 마련됐다. 또 약국사무원, 펫케어매니저, 떡제조기능사 과정 등 재취업과 자격 취득을 지원하는 실무형 교육도 운영된다.

이와 함께 대학 연계 특화 프로그램인 웰에이징 과정도 개설해 중장년층의 건강한 노후 설계를 지원할 예정이다.

특히 약국사무원 과정은 컴퓨터 활용이 가능한 50~60대 신청자를 우선 선발하며 펫케어매니저 과정은 반려동물 관련 업무 수행 가능 여부 등을 고려해 교육생을 선발한다.

아울러 한국관광협회중앙회가 운영하는 '꿈꾸는 여행자' 교육과정 장소도 지원한다. 해당 과정은 60세 이상이면 신청 가능하며 별도 홈페이지를 통해 접수할 수 있다.

교육 신청은 분야별 1개 과정씩 최대 3개 과정까지 가능하며 모집 상황에 따라 일부 과정은 변경 또는 취소될 수 있다.

gyun507@newspim.com