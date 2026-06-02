피플바이오, 공동협약사 리얼리티젠 150억 조달 성공

삼성동 AI 엣지 데이터센터 본격화

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 피플바이오는 삼성동 국제업무지구 내 AI 엣지 데이터센터 신축사업 공동협약사인 리얼리티젠이 한국투자리얼에셋운용으로부터 본사업자금 용도로 150억원을 조달했다고 2일 밝혔다. 한국투자리얼에셋운용은 향후 본PF 금융주선도 담당하며 전방위 금융 파트너로 협력한다.

리얼리티젠은 건축허가·전기인입 부담금 납부 등 주요 인허가 절차를 마무리했다. 삼성동 데이터센터는 9MW급 AI 엣지 데이터센터로, 리얼리티젠은 연간 약 280억원 이상의 운영수입과 약 4천억원 이상의 사업성을 갖춘 것으로 추산하고 있다.

피플바이오는 지난 4월 27일 리얼리티젠과 공동사업 협약을 체결했다. 협약에 따라 피플바이오는 전체 프로젝트의 총괄 PM을 맡으며 핵심 MEP(기계·전기·배관) 장비 납품과 운영, 호스팅 사업을 리얼리티젠과 공동수행한다. 신규 데이터센터 사업도 공동 발굴할 계획이다. 피플바이오는 이번 사업을 통해 AI 인프라 사업으로의 전환을 추진하고 있다.

피플바이오 로고. [사진=피플바이오]

삼성동 데이터센터가 위치한 강남권은 최근 생성형 AI 서비스 이용 증가에 따른 데이터 처리 수요가 집중되고 있는 지역이다. 구글·오픈AI 등 글로벌 AI 서비스 이용 과정에서 특정 시간대 응답 지연이나 서버 타임아웃 현상이 발생하고 있으며, 영상 스트리밍 서비스에서도 대역폭 부족으로 인한 품질 저하 사례가 나타나고 있다. 피플바이오는 삼성역 인근 엣지 데이터센터가 위치·전력 안정성·데이터 주권 측면에서 이 같은 수요에 대응할 수 있다고 밝혔다.

피플바이오 관계자는 "한국투자금융그룹 계열 금융기관이 사업성을 검증하고 참여했다"며 "건축 인허가와 전기 인입 등 주요 선결 과제가 마무리된 만큼 향후 본PF 추진과 데이터센터 구축을 계획에 맞춰 진행할 것"이라고 말했다.

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