보령, 사노피 '탁소텔' 인수 완료…글로벌 판매 공식 개시

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이달부터 보령 실적에 직접 반영

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 보령이 글로벌 항암제 사업 확대에 속도를 내고 있다. 프랑스 제약사 사노피로부터 인수한 오리지널 항암제 '탁소텔'의 글로벌 비즈니스 계약을 마무리하고 직접 판매를 공식 개시했다.

보령은 지난해 사노피와 체결한 탁소텔(Taxotere·성분명 도세탁셀) 글로벌 비즈니스 인수 계약을 종결하고 이달부터 글로벌 판매를 시작했다고 2일 밝혔다. 이에 따라 탁소텔 매출은 이달부터 보령 실적에 직접 반영된다.

보령 예산캠퍼스 항암제 생산시설 [사진=보령]

앞서 보령은 지난해 계약을 통해 한국·중국·독일·스페인·남미·중동 지역 등을 포함한 19개 국가·지역에서 탁소텔의 판권과 유통권, 허가권, 생산권, 상표권 등 사업 전반을 확보했다. 최종 계약 규모는 약 1억7000만유로(약 2796억원)다.

보령 관계자는 "국가별 재고 현황 등을 반영해 기존 최대 1억7500만유로 규모에서 약 500만유로 감소한 금액으로 최종 합의했다"고 설명했다.

탁소텔은 1995년 유럽 허가, 1996년 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받은 도세탁셀 성분의 오리지널 세포독성 항암제다. 유방암과 비소세포폐암, 전립선암, 위암, 두경부암 등 7개 암종에서 수술 전후 보조요법부터 전이성·진행성 암의 1차 치료까지 폭넓게 사용되고 있다. 특히 면역항암제 및 표적치료제 병용요법에서도 핵심 약제로 활용된다.

도세탁셀 성분은 세계보건기구(WHO) 필수의약품 목록에도 등재돼 있다. 업계에서는 글로벌 필수 항암제 공급망 안정성이 중요해지는 상황에서 보령이 직접 생산·유통 체계를 확보했다는 점에 주목하고 있다.

국내 제약사가 글로벌 빅파마의 오리지널 항암제 사업 전체를 인수해 직접 글로벌 판매에 나선 것은 이번이 처음이다. 보령은 앞서 2020년 '젬자', 2022년 '알림타' 국내 사업을 인수한 데 이어 이번 탁소텔 사업 개시를 통해 세포독성 항암제 글로벌 사업 확대에 본격 나서게 됐다.

김성진 보령 최고전략책임자(CSO)는 "탁소텔 인수는 단순한 제품 확보를 넘어 글로벌 필수 항암제의 허가·품질·생산·유통을 직접 책임지는 회사로 전환하는 의미가 있다"며 "탁소텔을 기반으로 글로벌 주요 공급자로서 입지를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com