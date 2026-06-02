동아제약 오쏘몰, 6월 올영세일 참여…최대 36% 할인

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3일 올영라이브 진행

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 독일 프리미엄 멀티비타민 브랜드 '오쏘몰(Orthomol)'이 오는 6일까지 진행되는 올리브영 '6월 올영세일'에 참여해 전 품목 할인 행사를 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 프로모션은 전국 올리브영 온·오프라인 매장에서 동시에 진행된다. 대표 제품부터 신제품까지 다양한 제품군을 할인 혜택과 함께 만나볼 수 있다.

동아제약 오쏘몰, 6월 올영세일 참여 [사진=동아제약]

특히 6월 3일 오후 8시에는 올리브영 공식 온라인몰 '올영라이브'를 통해 대표 제품인 '오쏘몰 이뮨 14입'을 최대 33% 할인 혜택으로 선보인다. 최근 출시된 신제품 '오쏘몰 이뮨 ODP'는 20% 할인 판매하며, '오쏘몰 이뮨 30일분'과 '오쏘몰 바이탈 m/f 30일분'은 각각 26%, 36% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

라이브 방송 중에는 구매 수량이 가장 많은 고객에게 오쏘몰 본품과 기획세트를 증정하는 '구매왕 이벤트' 등 다양한 혜택도 마련했다.

높은 기온과 실내외 온도 차로 컨디션 관리 중요성이 커지는 여름철은 활력 및 면역 관리에 대한 관심도 높아지는 시기다. 오쏘몰은 이번 올영세일을 통해 멀티비타민 제품을 보다 합리적인 가격으로 선보이며 소비자 접점을 확대할 계획이다.

동아제약 관계자는 "멀티비타민은 환절기뿐 아니라 고온다습한 여름철에도 활력 및 면역 관리를 위해 꾸준히 섭취할 필요가 있다"며 "최근 출시된 '오쏘몰 이뮨 ODP'는 18종의 영양소를 구강 용해 파우더 형태로 간편하게 섭취할 수 있어 휴대성과 편의성을 높였다"고 말했다. 이어 "휴가철과 야외활동이 늘어나는 여름철을 맞아 보다 많은 소비자들이 오쏘몰을 경험해 보길 바란다"고 말했다.

sykim@newspim.com