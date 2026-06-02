관광공사, 인도 배우 프리얀카 모한 K관광명예홍보대사 위촉

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 지난 1일 인도 인기 배우 프리얀카 모한(Priyanka Mohan)을 한국관광 명예홍보대사로 위촉했다.

프리얀카 모한은 2019년 데뷔 이후 남인도 영화계를 중심으로 성장한 탄탄한 연기력의 8년 차 배우다. 지난 3월 개봉한 넷플릭스 오리지널 영화 'Made in Korea(다시, 서울에서)'의 주연을 맡아 인도 넷플릭스 영화 부문 2주간 1위를 차지했고, 중동 지역을 포함한 총 7개국에서 흥행을 일으키며 국제적인 인지도를 굳혔다. 현재 약 600만 팔로워를 보유한 인스타그램을 통해 한국에 대한 깊은 애정과 관심을 보여주고 있다.

인도 배우 프리얀카 모한과 박성혁 사장. [사진=한국관광공사]

이번 위촉을 계기로 방한하는 프리얀카 모한은 일주일간 서울숲, 통인시장과 함께 경주 솔거미술관, 우양미술관 등 주요 관광지를 방문한다. 전통시장 체험부터 K-푸드 쿠킹클래스, 웰니스 스파 및 퍼스널 컬러 진단 등 다채로운 한국의 매력을 직접 체험한다. 특히 은평한옥마을 솔향재에서 열리는 가야금 한옥콘서트 관람 등 고유의 문화 콘텐츠를 직접 경험하고, 생생한 여정을 글로벌 팬들과 실시간으로 공유할 계획이다.

프리얀카 모한은 "넷플릭스 영화 촬영을 통해 한국의 매력에 깊이 빠지게 됐다"라며, "이번 기회를 통해 한국의 지역을 직접 경험하고, 로컬의 매력을 인도의 팬들에게 소개하고 싶다"고 전했다.

공사 박성혁 사장은 "2026 해외한류실태조사에 따르면 인도는 한국 콘텐츠 호감도가 83.8%로 전체 30개국 중 2위인 핵심 전략 시장"이라며, "특히 지난 4월 대통령 인도 순방을 계기로 양국 교류의 새로운 모멘텀이 마련된 만큼, 배우 프리얀카 모한의 대중적 영향력이 실제 방한으로 이어지도록 현지 마케팅에 박차를 가하겠다"라고 밝혔다.

한편, 인도는 세계 최대 인구 대국이자 중산층의 급증으로 해외여행 수요가 폭발하는 핵심 블루오션 시장이다. 인도 관광부 통계에 따르면 지난해 3,271만 명이 해외여행을 떠났으며, 세계여행관광협의회(WTTC)는 인도 해외여행 시장이 연평균 11% 이상 장기 성장하며 전 세계에서 가장 빠르게 확장될 것으로 전망했다.

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