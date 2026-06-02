[2026WC] '이란 정부의 미운털' 아즈문, 결국 최종 명단서 빠져

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이란 축구대표팀의 간판 공격수 사르다르 아즈문(샤바브 알 아흘리)이 결국 2026 북중미 월드컵 무대에 오르지 못한다. 이란축구협회는 1일(한국시간) 북중미 월드컵에 참가할 26명의 최종 엔트리를 발표했다. 명단에는 메디 타레미와 알리레자 자한바흐시 등 해외파 9명이 포함됐으나 핵심 공격수 아즈문은 제외됐다.

아즈문은 A매치 91경기에서 57골을 터트린 이란 축구의 에이스다. 그러나 지난 3월 미국·이스라엘과 군사적 긴장 관계인 상황에서 이들의 우방국인 아랍에미리트(UAE) 통치자 모하메드 빈 라시드 알 막툼과 찍은 사진을 SNS에 올린 것이 화근이 됐다. 이란 당국은 이를 정부에 대한 충성심 부족으로 간주했고 아즈문은 사진을 즉시 삭제했으나 끝내 감독의 선택을 받지 못했다. 압돌카림 호세인자데 부통령이 아즈문의 재합류를 공개 지지하기도 했으나 이란 당국은 이를 외면했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이란 축구대표팀의 간판 공격수 사르다르 아즈문. [사진=로이터] 2026.06.02 psoq1337@newspim.com

간판 공격수의 이탈 속에 이란의 월드컵 준비 과정도 순탄치 않다. 최종 명단 26명 중 17명을 차지하는 자국 리그 선수들은 전쟁 여파로 지난 2월 말 이후 소속팀 경기를 치르지 못했다. 설상가상으로 미국과의 외교적 갈등과 비자 문제로 인해 애리조나주 투손에 차릴 예정이던 베이스캠프조차 멕시코 국경도시 티후아나로 급히 변경됐다.

현재 튀르키예 안탈리아에서 훈련 중인 이란은 오는 4일 말리와 최종 평가전을 치른 뒤 멕시코로 이동한다. 이번 월드컵에서 벨기에, 이집트, 뉴질랜드와 G조에 속한 이란은 조별리그 3경기를 모두 미국 로스앤젤레스와 시애틀에서 치를 예정이다. 아즈문이 빠진 이란 공격진은 올림피아코스 소속의 타레미가 에이스 책무를 홀로 짊어지게 됐다.

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