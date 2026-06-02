韩文旅产业多项指标创历史新高 内容出口达149亿美元

纽斯频通讯社首尔6月2日电 韩国文化体育观光部2日表示，在李在明政府成立满一周年之际，韩国文化、旅游和体育领域多项核心指标创历史新高。数据显示，2025年内容产业出口额达到149亿美元，来韩外国游客达到1894万人次，国民休闲满意度升至64%，均创历史最好水平。

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数据显示，过去一年，韩国政府持续加大对文化内容产业的支持力度。为扩大产业投资基础，韩国设立规模7318亿韩元的文化和电影母基金账户，并筹建1500亿韩元规模的全球基金。同时，政府新设网漫制作费用税收抵免制度，并延长影视内容制作费用税收优惠政策期限，以进一步促进产业发展。

在规范文化市场秩序方面，韩国政府持续推进版权保护和打击非法票务交易相关立法。《版权法》《演出法》和《国民体育振兴法》修订案于今年1月29日在国会获得通过。针对非法内容传播的紧急封锁和访问限制制度已于上月11日正式实施。针对侵犯著作权行为的惩罚性赔偿制度以及针对非法倒卖演出、体育赛事门票的高额罚款和举报奖励制度也将陆续实施。

韩国电影产业呈现明显复苏态势。今年第1季度，全国影院票房收入达到3180亿韩元，观影人数达到3190万人次，同比分别增长58.7%和53.2%。韩国政府通过追加预算，将中等成本电影制作扶持资金由去年的100亿韩元提高至今年的460亿韩元，并继续支持独立艺术电影及先进影视制作项目发展。

旅游业继续保持强劲增长势头。数据显示，韩国2025年旅游出口收入达272亿美元，创历史新高。截至今年4月，来韩外国游客累计达到677万人次，较去年同期的558万人次增长21%。

为吸引更多国际游客，韩国政府继2025年9月对中国团体游客实施阶段性免签政策后，又于今年3月扩大多次往返签证发放范围，将中国及东南亚等12个国家中有韩国访问记录人员纳入适用对象。

与此同时，韩国持续完善区域旅游交通体系建设。今年5月，仁川至济州国内航线正式开通运营，仁川至金海航线每周航班次数由35班增至39班。今年第1季度，经地方机场入境的外国游客同比增长49%。

在丰富旅游产品供给方面，韩国已推出110条将电视剧、电影拍摄地与旅游资源相结合的特色旅游线路，并在地方邮轮停靠港举办迎宾活动，推动外国游客向地方城市分流。

文化惠民政策覆盖面也进一步扩大。自今年4月起，韩国将原有"文化日"活动调整为每周三举行的"文化星期三"活动。实施一个月后，参与文化设施数量达到1721处，较前一个月增加2.1倍；相关活动项目达到4756项，增长5.7倍。

此外，韩国公共图书馆文化社团扶持项目由50个增至300个，社会文化设施人文项目由700个扩大至1200个。综合文化消费券补贴标准提高至每人15万韩元，青少年和老年人可额外获得1万韩元补贴。

2025年韩国国民休闲满意度达到64%，创2016年开始相关调查以来最高纪录。职业体育赛事观众人数达到1783万人次，刷新历史最高纪录；大众体育参与率达到62.9%，为近五年来最高水平。

文化设施方面，国立中央博物馆去年接待观众超过650万人次，按参观人数计算位居全球第三。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社