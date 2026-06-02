무료 전자도서관 '온책방' 3일 개관…22만 종 콘텐츠로 확대

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6~12월 매월 첫째 주 수요일 '문화요일'에 서비스

전자책 월 3권·오디오북 1권 대출…이벤트 참여시 혜택 2배

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 한국출판문화산업진흥원과 함께 전자도서관 '온책방'을 올해도 운영한다고 밝혔다.

'온책방'은 전자책과 오디오북을 무료로 이용할 수 있는 온라인 전자도서관 서비스다. 지난해 처음 운영을 시작해 약 6만 7000명이 가입했고, 13만여 건의 대출이 이뤄졌다. 거주 지역 제한이 없고, 인기 도서도 대기 없이 바로 열람할 수 있다는 점이 이용자들로부터 높은 평가를 받았다.

[자료= 문체부]

올해 서비스는 6월 3일부터 12월까지 매월 첫째 주 수요일 '문화요일'에 개시된다. 회원 가입 후 매월 전자책 3권과 오디오북 1권을 14일간 무료로 이용할 수 있다.

이용 혜택도 크게 늘었다. 매월 첫째·셋째 주 수요일 누리집을 통해 'N번째 가입자', '도서 한 줄 리뷰', '독서 퀴즈' 등 이벤트에 참여하면 전자책 월 6권, 오디오북 월 2권으로 이용량이 두 배 확대된다. '책 읽는 대한민국' 누리집에서 독서 임무를 달성하거나, 독서경영 우수직장 인증 기업 임직원도 동일한 혜택을 받을 수 있다.

콘텐츠 규모도 대폭 늘었다. 올해 '온책방'은 지난해보다 약 7만 종 증가한 총 22만여 종의 전자책·오디오북을 갖췄으며, 매달 3000종 이상의 신간이 추가된다. 기술적으로도 오디오북 스트리밍 기능이 새로 도입돼 별도 다운로드 없이 즉시 청취할 수 있게 됐다. '휴가 때 읽기 좋은 소설', '노벨문학상 수상작' 등 월별 추천 도서 서비스도 제공된다.

오디오북 대중화를 위한 지역 연계 프로그램도 마련됐다. 오는 10~11월 경북 안동시 '선성수상길'에서 걷기 여행과 오디오북 체험을 결합한 프로그램이 운영된다. 서비스는 전용 누리집이나 교보문고 디지털도서관 앱에서 '온책방'을 검색해 이용할 수 있다.

최성희 문체부 콘텐츠미디어산업관은 "최근 20대 독서율이 반등하고 청년층을 중심으로 디지털 독서 전환이 본격화되고 있다"며 "'온책방'을 통해 새로운 독자층을 넓히고 국민 누구나 일상에서 쉽고 편리하게 독서를 즐길 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

fineview@newspim.com