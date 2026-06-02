黄仁勋本周访韩与主要企业掌门人会面

纽斯频通讯社首尔6月2日电 美国人工智能（AI）芯片企业英伟达首席执行官黄仁勋将于本周访问韩国，并计划与韩国主要企业负责人会晤。业内预计，双方将在半导体合作基础上，进一步探讨机器人、物理人工智能（Physical AI）等前沿技术领域的合作机会。

英伟达（NVIDIA）首席执行官黄仁勋。【图片=彭博社、纽斯频通讯社】

据财界1日消息，黄仁勋将于4日晚抵达韩国并从次日起展开正式行程，与韩国主要企业负责人进行一系列会晤。这将是其继去年10月出席在韩国庆州举行的亚太经合组织（APEC）CEO峰会后，时隔约7个月再次访韩。

预计参加本次会晤的韩国企业界人士包括SK会长崔泰源、LG会长具光谟以及NAVER理事会主席李海珍。现代汽车会长郑义宣也正在协调具体日程。由于海外行程安排，三星电子会长李在镕预计无法出席会面。

业界认为，随着人工智能技术应用范围从数据中心逐步扩展至工业生产、机器人和自动驾驶等实体场景，此次会晤有望成为推动韩国企业与英伟达在相关领域深化合作的重要契机。

消息人士透露，会晤地点可能选在首尔圣水洞一家餐厅。圣水洞近年来聚集了大量科技企业和国际品牌，被视为首尔代表性的创新产业聚集区。

除企业高层会晤外，黄仁勋还计划于8日前往位于京畿道城南市盆唐区的NAVER第二总部"1784"大楼。该园区集机器人、数字孪生等前沿技术于一体，外界预计双方将在人工智能技术应用和创新生态建设等方面展开进一步交流。

此外，黄仁勋还计划出席韩国企业家座谈活动，并参加在首尔举行的职业棒球赛事相关活动。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社