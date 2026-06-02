거제시, '2026년 정책 제안 공모전' 개최…지역 발전 방안 모색

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5개 분야 정책 아이디어 모집

총 1200만원 상금 지급 예정

[거제=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 거제시는 시민 아이디어를 활용해 시정 발전 방향을 모색하기 위해 '2026년 거제시 정책 제안 공모전'을 개최한다고 2일 밝혔다.

2026년 거제시 정책 제안 공모전 포스터[사진=거제시] 2026.06.02

공모전에는 거제시정에 관심 있는 사람이면 누구나 참여할 수 있다. 공모 주제는 '거제의 내일을 바꾸는 5대 정책 제안'이며 문화·관광, 경제·일자리, 안전도시, 농업, 보건 등 5개 분야에서 정책 아이디어를 받는다.

접수 기간은 오는 14일까지다. 온라인은 국민생각함과 전자우편을 통해 24시간 접수하며 방문 및 우편 접수는 평일 근무 시간인 오전 9시부터 오후 6시까지만 가능하다. 주말과 공휴일에는 방문·우편 접수를 받지 않는다.

접수된 제안은 심사를 거쳐 8월 중 수상작을 선정한다. 금상 1명(또는 1팀)에 300만 원, 은상 1명(또는 1팀)에 200만 원, 동상 1명(또는 1팀)에 100만 원, 장려상 2명(또는 2팀)에 50만 원, 노력상 3명(또는 3팀)에 20만 원의 상금을 지급한다.

이와 별도로 공모전에 참여한 일반 참가자 가운데 20명을 추첨해 1만 원 상당 모바일 기프티콘을 제공한다.

시 관계자는 "이번 공모전은 시민이 직접 체감할 수 있는 현장 중심의 정책을 발굴하고 거제의 내일을 함께 디자인해 나가는 좋은 기회가 될 것"이라며 "거제시의 발전을 바라는 다채롭고 반짝이는 아이디어를 가진 분들의 많은 관심과 참여를 기대한다"고 말했다.

news2349@newspim.com