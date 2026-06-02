전국 단체장 6월2일 일정

AI 핵심 요약beta
- 황명석 경북도지사 권한대행이 7일 특강·현장방문 일정을 수행했다
- 각 시도 권한대행과 단체장들이 선거·현안 점검과 간부회의 등 일정을 진행했다
- 일부 시도 단체장과 권한대행은 재청근무·통상업무 또는 공식 일정 없이 근무했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲황명석 경북도지사권한대행
- 화공 굿모닝 특강(382회);책과 여행으로 만난 더 넓은 세계(07:20 다목적홀)
- 경상북도 보건환경연구원 방문(11:00 보건환경연구원)
- 영천경마공원 건설사업 관련 방문(13:00 영천시)
▲박일웅 경남지사 권한대행
-하천계곡 불법시설 현장점검(11:00 밀양 시전천 일원 등)
-지방선거 투·개표소 현장점검(14:00 김해 북부동사무소 등)
▲유득원 대전시장 권한대행
-지방선거 본투표소 설치 현장점검(15:00 송촌동행정복지센터)
▲이동옥 충북지사 권한대행
-충북 인구감소지역 지원 종합계획 추진상황 점검회의(10:00 여는마당2)
-현안업무 보고(14:00 행정부지사실)
▲강기정 광주시장
- 정례조회(09:30 대회의실)
▲김하균 세종시장 권한대행
-간부회의(9:00 집현실)
▲홍종완 충남지사 권한대행
-외부 일정 없음
▲노홍석 전북지사 권한대행
-재청근무
▲김영록 전남지사
- 공식 일정 없음
▲김경덕 부산시장 권한대행
-통상 일정
▲여중협 강원도지사 권한대행
-통상업무
▲김정기 대구광역시장 권한대행
- 통상업무
▲ 하병필 인천시장 권한 대행
- 통상업무
[전국 종합=뉴스핌]
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