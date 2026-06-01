"먹고 보고 즐긴다"…순천 미식주간 개최

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오는 20일 부터 8일간...도심·전역 연계 운영

[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 순천시가 음식과 예술을 결합한 '순천미식주간'을 개최해 지역 관광과 상권 활성화에 나선다.

시는 오는 6월 20일부터 27일까지 8일간 순천시 일원에서 '2026 순천미식주간'을 개최하며 '맛과 예술이 만나다'를 주제로 음식자원과 문화예술 콘텐츠를 접목한 체류형 축제로 운영한다고 1일 밝혔다.

2026 순천미식주간 홍보물 [사진=순천시] 2026.06.01 chadol999@newspim.com

행사는 6월 20~21일 남문터광장 현장 프로그램을 시작으로 22일부터 27일까지는 순천 전역에서 미식투어와 체험 프로그램으로 이어진다.

남문터광장에서는 미식마켓과 체험 프로그램, 최현석 셰프 쿠킹토크쇼, 로컬셰프 토크쇼, 맛집 인증식 등이 진행된다. 특히 예총과 연계한 정원예술제가 함께 열려 공연·전시·체험이 결합된 복합 문화공간으로 운영될 예정이다.

최현석 셰프는 순천 식재료와 지역 기업 제품을 활용한 요리를 선보이고, 현장 시식 프로그램도 마련된다.

이와 함께 전통시장과 지역 명소를 연계한 미식투어, 낙안읍성 프로그램, 치유미식 트레일런 등 다양한 체험형 콘텐츠가 순천 전역에서 펼쳐진다.

시는 이번 행사를 통해 원도심과 지역 상권에 활력을 불어넣고, 미식도시 브랜드 경쟁력을 강화할 계획이다.

시 관계자는 "음식과 예술이 결합된 축제를 통해 순천의 매력을 확산하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

chadol999@newspim.com