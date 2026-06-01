"기부하고 봉사하고 여행까지"…고흥 볼런투어

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봉사·체험 결합 프로그램...연말까지 10회 진행

[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 고흥군이 자원봉사와 관광, 고향사랑기부제를 결합한 '볼런투어' 프로그램을 운영하며 지역 체류형 관광 활성화에 나섰다.

군은 지난달 30~31일 1박 2일 일정으로 고향사랑기부제 지정기부사업에 10만 원을 기부한 신규 참여자 등 전국에서 모집한 40여 명이 참여한 가운데 첫 프로그램을 진행했다고 1일 밝혔다.

지난 31일 고흥군 볼런투어 참가자들이 소록도 마리안느 마가렛 나눔연수원을 방문해 기념촬영을 하고 있다. [사진=고흥군] 2026.06.01 chadol999@newspim.com

참가자들은 스마트팜 농가에서 방울토마토 수확과 하엽 제거 등 농촌 일손돕기 봉사활동을 진행하며 생산 과정을 체험했다. 이어 녹동항 드론쇼를 관람하는 등 지역 관광자원도 함께 경험했다.

둘째 날에는 소록도 마리안느·마가렛 나눔연수원에서 관련 강연을 듣고, 해안가 환경정화 활동을 실시했다. 또한 고흥전통시장과 로컬푸드 직매장을 방문해 지역 농수산물 소비에도 참여했다.

군 관계자는 "기부·봉사·관광을 연계한 선순환 구조 구축과 관계인구 확대에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 고흥군은 이번 사업을 시작으로 연말까지 총 10회에 걸쳐 볼런투어를 운영할 계획이다.

chadol999@newspim.com