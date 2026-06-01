[2026WC] 정몽규 축협회장, 홍명보호 월드컵 8강 진출땐 30억원 기부

32강 10억, 16강 20억원...협회 예산과는 별도 추가 포상

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 사의를 표명한 정몽규 대한축구협회장이 2026 FIFA 북중미 월드컵에 나서는 홍명보호에 화끈한 사재 포상금을 내걸었다.

대한축구협회는 1일 정 회장이 축구협회 예산이 아닌 별도의 개인 기부 형태로 추가 포상금을 지급하기로 했다고 밝혔다. 정 회장은 대표팀이 32강 진출 시 10억 원, 16강 진출 시 20억 원, 8강 진출 시 30억 원을 각각 기부한다. 최근 월드컵 이후 사퇴 의사를 밝힌 정 회장은 미국 솔트레이크시티에서 전지훈련 중인 홍명보 감독과 주장 손흥민(LAFC) 등 선수단 일부와의 화상 회의에서 자신의 거취와 함께 이 같은 파격적인 포상 계획을 직접 전달했다.

정몽규 축구협회 회장. [사진=뉴스핌 DB]

축구협회는 이미 역대 최대 규모의 월드컵 포상금 지급 기준을 확정한 상태다. 선수들은 1인당 기본 수당 5000만 원을 보장받는다. 여기에 32강 진출 시 1억 원을 시작으로 토너먼트를 한 단계 통과할 때마다 1억 원씩 추가로 받게 된다. 경기 결과에 따른 승리 수당도 성과 비례형 방식으로 별도 책정됐다. 조별리그 승리 시 3000만 원(무승부 1000만 원), 32강 5000만 원, 16강 8000만 원, 8강 1억 4000만 원이 단계별로 누적 가산된다. 이에 따라 대표팀이 16강에 진출하면 1인당 최대 3억 9000만 원, 8강에 오르면 최대 5억 7000만 원의 거액을 쥘 수 있다.

정 회장은 화상 통화에서 "이번 월드컵 슬로건인 '한계를 넘어, 하나된 Reds'처럼 우리 선수들이 한계를 넘어서는 투혼을 발휘해 주길 바란다"며 "다시 한번 축구로 하나 되는 대한민국을 만들어주길 기원한다"고 당부했다. 사퇴를 앞두고 마지막 불꽃을 지핀 정 회장의 파격 지원에 홍 감독과 선수들은 감사의 뜻을 전하며 월드컵 본선 무대에서의 선전을 굳게 다짐했다.

psoq1337@newspim.com