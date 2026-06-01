경기문화재단 소속 10개 기관과 도내 31개 시군 연결 프로젝트 추진

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참여형 프로젝트 '경기 문화예술로 원(Circle)+31'...문화예술 프로그램과 도내 관광지·지역 맛집 방문 미션 연계

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기문화재단은 2027년 창립 30주년을 앞두고 재단 소속 10개 기관의 문화예술 프로그램과 도내 관광지·지역 맛집 방문 미션을 연계한 참여형 프로젝트 '경기 문화예술로 원(Circle)+31'을 추진한다고 1일 밝혔다.

프로젝트 심볼 이미지. [사진=경기문화재단]

'경기 문화예술로 원(Circle)+31'은 경기도 31개 시·군을 문화예술을 통해 하나의 '원(Circle)'으로 연결한다는 의미를 담은 프로젝트다.

'연결(Connect)', '순환(Circulate)', '지속(Continue)'의 '3C'를 핵심 가치로 재단 소속기관 문화예술 프로그램과 31개 시·군의 도내 관광지·지역 맛집 방문 미션을 연계한 도민 참여형 사업으로 운영된다.

이번 프로젝트는 크게 재단 소속기관 프로그램과 경기도 31개 시·군 투어프로그램 두 가지로 구성된다.

먼저 '재단 소속기관 프로그램'은 경기문화재단 소속 뮤지엄 및 캠퍼스 등 10개 기관이 참여하는 연계 프로그램이다. 9월까지 기관별 특성과 정체성을 반영한 전시, 체험, 교육, 문화행사 등이 순차적으로 운영된다.

특히 각 기관의 대표사업과 '경기 문화예술로 원(Circle)+31' 프로젝트를 연계해 기관별 고유 콘텐츠를 확장하고 통합 프로젝트로서의 시너지 효과를 높일 예정이다.

지난 5월 경기도박물관과 경기도어린이박물관에서는 어린이날 기념 행사가 운영됐으며 전곡선사박물관에서는 AI 기술을 접목한 'AI 전곡 시네마 로드' 프로그램이 진행돼 관람객들의 관심을 모았다.

6월에는 백남준아트센터, 실학박물관, 경기상상캠퍼스 등에서도 기관 특성을 반영한 문화예술 프로그램이 순차적으로 운영될 예정이다. 또 다른 축인 '경기도 31개 시·군 투어프로그램'은 경기도 31개 시·군의 대표 관광지와 지역 맛집 등을 방문하며 참여하는 도민 참여형 미션 투어 프로그램이다.

투어 코스는 한국관광공사의 국내 여행 정보 서비스 '대한민국 구석구석'과 중소벤처기업부 인증 '백년가게' 음식점 등을 기반으로 구성했다.

참여자는 모바일 웹 기반 플랫폼을 통해 관광지·맛집 방문 인증 등 다양한 미션에 참여할 수 있으며 누적 참여 횟수에 따라 이벤트 및 경품 추첨 혜택도 제공된다. 투어 프로그램은 오는 7월부터 10월까지 운영될 예정이다.

특히 '31'이라는 상징성을 반영해 총 31회 참여를 하나의 목표로 운영하되 31개 시·군 전체를 모두 방문해야 하는 방식이 아닌 원하는 거점을 자유롭게 방문하며 참여할 수 있도록 구성했다.

이와 함께 경기문화재단은 오는 11월 결과 공유 행사를 개최하고 '지속(Continue)'을 주제로 한 특별 전시를 운영해 프로젝트의 성과와 도민 참여 기록을 공유할 계획이다.

경기문화재단 관계자는 "경기 문화예술로 원(Circle)+31은 문화예술과 지역 경험을 연결해 도민들이 경기도를 새롭게 즐길 수 있도록 기획한 프로젝트"라며 "도민 누구나 쉽고 재미있게 참여할 수 있는 문화예술 프로젝트로 만들어 가겠다"고 전했다.

'경기 문화예술로 원(Circle)+31' 관련 세부 프로그램 및 참여 방법은 6월부터 경기문화재단 공식 누리집과 SNS 채널 등을 통해 순차적으로 공개될 예정이다.

ssamdory75@newspim.com