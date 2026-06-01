조인철, '공익신고 장려' 법안 발의…"기여도 따라 파격 포상금"

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재원 안정적 마련 기금 운영

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 조인철 더불어민주당 국회의원이 '공익신고장려기금법안' 제정안을 대표 발의했다고 1일 밝혔다.

현행 신고포상금은 개별 법률에 따라 예산 범위 내에서 운영된다. 이 때문에 대규모 불법 행위를 적발해도 상응하는 포상이 이뤄지지 못한다는 지적이다.

지난해 탈세 제보의 추징액은 1조원이 넘었지만 포상금 지금은 516건, 평균 지급액은 4031만 원에 불과했다.

조인철 더불어민주당 의원. [사진=박진형 기자]

이번 제정안은 공익신고 활성화 사업에 필요한 재원을 안정적으로 확보하기 위해 '공익신고장려기금'을 설치하는 내용이 핵심이다.

기금은 정부 출연금·일반회계 전입금·기금 운용수익금·신고포상금 환수금 등으로 조성된다.

조 의원은 "기금이 조성되면 재원 고갈 우려 없이 포상금을 제때, 기여도에 걸맞은 수준으로 파격 지급할 수 있게 된다"며 "불법행위로 적발된 제재금이 다시 공익신고를 장려하는 포상금으로 돌아가는 정의로운 선순환 구조가 확립되기를 기대한다"고 밝혔다.

끝으로 "공익신고 활성화를 강조해 온 이재명 정부의 정책 방향을 국회가 입법으로 강력히 뒷받침하겠다"며 "국민의 용기 있는 신고가 정당한 보상으로 확실히 이어지는 정의로운 사회를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

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