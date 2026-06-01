전국 광역단체장 6월1일 일정

AI 핵심 요약beta
- 여중협 강원도지사 권한대행은 6일 지휘부·기자 간담을 했다
- 각 시도 권한대행과 단체장들은 회의·간담 등 통상 일정을 소화했다
- 김영록 전남지사 등 일부 단체장은 공식·외부 일정이 없었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲여중협 강원도지사 권한대행
-지휘부 간담(09:10 행정부지사실)
-기자간담회(11:00 기자실)
▲노홍석 전북지사 권한대행
-간부회의 (09:00 종합상황실)
▲김경덕 부산시장 권한대행
-주간 정책회의( 09:00 영상회의실)
▲박일웅 경남지사 권한대행
-확대간부회의(09:00 영상회의실)
▲ 이동옥 충북지사 권한대행
-6월 직원조회(09:00문화홀)
-청년인턴 간담회(16:00 여는마당2)
▲강기정 광주시장
- 조선이공대 제13대 총장 취임식(11:00 조선이공대 2호관)
- 2026년 제3차 RISE 위원회(14:00 중회의실)
▲홍종완 충남지사 권한대행
-난성 호우 대비 도상훈련(11:00 도청 재난상황실)
▲황명석 경북도지사 권한대행
-통상 업무
▲김영록 전남지사
- 공식 일정 없음
▲ 하병필 인천시장 권한 대행
- 통상업무
▲유득원 대전시장 권한대행
-외부 일정 없음
▲김하균 세종시장 권한대행
-외부 일정 없음
▲김동연 도지사
- 통상업무
▲행정 1부지사
- 통상업무
▲행정 2부지사
- 실국 현안점검회의(17:30)
▲경제부지사
-통상업무
[전국 종합=뉴스핌]
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