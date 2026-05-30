[6·3 지선 충북] 충북 선거 막판 '고발·고소' 난타전…네거티브 격화

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도지사·청주시장·교육감 선거까지 전방위 충돌…"도덕성 검증" vs "정치 공세"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 충북 지역 주요 선거에서 후보 간 고발과 고소가 잇따르며 막판 선거판이 격화되고 있다.

충북지사, 청주시장, 교육감 선거까지 전방위적으로 충돌이 확산되면서 정책 경쟁은 실종되고 상대 후보 흠집 내기 공방이 이어지는 모양새다.

국민의힘 김영환 충북지사 캠프 임가영 대변인이 29일 충북도청 브리핑룸에서 민주당 신영한 후보 재산 신고 누락 의혹과 관련해 기자회견을 하고 있다.[사진=김영환 캠프] 2026.05.30 baek3413@newspim.com

국민의힘 김영환 충북지사 후보 측은 더불어민주당 신용한 후보의 재산 신고 누락 의혹을 제기하며 충북선거관리위원회에 고발장을 제출했다고 29일 밝혔다.

김 후보 캠프 임가영 대변인은 이날 도청에서 기자회견을 열고 "재산공개 자료와 등기부 등본을 대조한 결과 객관적인 설명이 필요한 부분이 다수 확인됐다"며 "청주 소재 빌딩 전세보증금 5000만 원이 재산 신고에서 누락됐고 가족 회사 대출 4억 8000만 원도 신고되지 않았다"고 주장했다.

이어 "가족 회사 대출 과정에서 재산 은닉 가능성과 아파트 관련 자금 흐름에서 명의신탁 및 허위 거래 가능성도 의심된다"며 "최근 5년간 소득세 납부액이 재산·채무 구조에 비해 지나치게 적은 점도 석연치 않다"고 했다.

김 후보 측은 "공직 후보자의 투명성과 도덕성 검증 차원"이라며 "정치 공세로 치부하지 말고 사실관계를 설명하라"고 요구했다.

이에 대해 신 후보 측은 "모든 재산은 법과 절차에 따라 성실하게 신고했다"며 "일고의 가치도 없는 네거티브 공세"라고 반박했다. 이어 "김 후보야말로 제기된 의혹부터 설명해야 한다"고 맞섰다.

국민의힘 이범석 청주시장 후보가 29일 청주시청 브리핑실에서 민주당 이장섭 후보에 대한 고소 방침을 밝히고 있다. [사진=이범석 캠프] 2026.05.30 baek3413@newspim.com

청주시장 선거에서도 법적 공방이 벌어졌다. 국민의힘 이범석 후보는 더불어민주당 이장섭 후보의 방송 토론 발언을 문제 삼아 허위사실 공표 및 명예훼손 혐의로 고소 방침을 밝혔다.

이 후보는 "이장섭 후보가 토론회에서 성안동 도시재생사업 건물 매입과 관련해 사실과 다른 의혹을 제기했다"며 "감정 평가를 거쳐 적법하게 산정된 136억 원을 근거로 매입한 것"이라고 했다. 이어 "60억 원 수준이라는 주장은 상식적으로 터무니없다"고 주장했다.

반면 이장섭 후보 측은 "언론 보도와 부동산업계 확인을 거친 정당한 문제 제기"라며 "고소 시 법적으로 대응하겠다"고 밝혔다.

충북교육감 선거에서도 '정책 연대' 논란을 두고 양측이 정면 충돌했다.

김성근 충북교육감 후보가 유권자와 인사를 나누고 있다. [사진=뉴스핌DB]

김성근 후보 측은 윤건영 후보가 국민의힘 소속 군수 후보와 정책 연대를 맺은 것은 지방교육자치법 위반이라며 사퇴와 수사를 촉구했다.

이에 윤 후보 측은 "교육감 선거를 진흙탕으로 몰아가는 정치 공세"라며 "정책과 성과로 평가받겠다"고 반박했다. 또한 상대 후보를 향해 각종 의혹 해명을 요구하며 맞공세를 펼쳤다.

지역 정치권에서는 사전투표를 앞두고 표심을 겨냥한 공세 수위가 높아지면서 선거 막판까지 네거티브 공방이 이어질 것이라는 전망이 나온다.

baek3413@newspim.com