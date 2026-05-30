음성 18층 아파트 5개층 잇따라 방화…20대 입주민 긴급체포

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[음성=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 음성군의 한 아파트에서 20대 입주민이 여러 층에 불을 지른 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.

충북 음성경찰서는 현주건조물방화 혐의로 A씨를 긴급 체포했다.

아파트 화재. [이미지 = AI 형성] 2026.05.30 baek3413@newspim.com

경찰에 따르면 A씨는 29일 오후 7시 20분쯤 음성군 음성읍의 한 18층짜리 아파트에서 5개 층에 걸쳐 라이터로 불을 지른 혐의를 받고 있다.

그는 각 층 세대 앞에 놓인 박스와 계단 층계참 의자 등에 잇따라 불을 붙인 것으로 조사됐다.

불은 주민 신고를 받고 출동한 소방당국이 도착하기 전 대부분 자체 진화되거나 자연 소화됐지만 A씨를 포함한 주민 3명이 연기를 흡입해 병원으로 옮겨졌다.

A씨는 당시 현장에서 다른 주민 B씨가 불을 끄는 과정 인근에 있었으며 B씨의 요청으로 직접 119에 신고도 한 것으로 파악됐다.

그는 병원 이송 과정에서 경찰과 소방당국에 "계단에서 운동 중이었다"고 진술했으나 경찰이 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 토대로 추궁하자 결국 범행을 시인한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨의 정확한 범행 동기와 경위를 조사한 뒤 구속영장 신청 여부를 검토할 방침이다.

baek3413@newspim.com