나가사키 이현중, 일본 B.리그 베스트5·아시아특별상·3점슛 성공률상 수상

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정규리그 MVP 수상은 불발

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 일본프로농구 B.리그 정상에 오른 한국 남자농구 대표팀의 에이스 이현중이 시즌 시상식에서도 존재감을 과시했다. 다만 정규리그 최우수선수(MVP)는 아쉽게 놓쳤다.

이현중은 29일 일본 도쿄에서 열린 2025-2026시즌 B.리그 시상식에서 베스트5와 아시아특별상, 3점슛 성공률상 등을 수상하며 화려한 시즌을 마무리했다.

[서울=뉴스핌] 이현중이 2025-2026시즌 B.리그 시상식에서 베스트5에 선정됐다. [사진 = 나가사키 벨카 SNS] 2026.05.29 wcn05002@newspim.com

이번 시즌 나가사키 벨카 유니폼을 입고 맹활약한 이현중은 정규리그에서 평균 17.4점 5.6리바운드를 기록했다. 특히 3점슛 187개를 성공시키며 해당 부문 전체 1위에 올랐고, 성공률 역시 47.9%로 리그 최고 수치를 기록했다.

이현중의 활약을 앞세운 나가사키는 정규리그 서부지구 1위를 차지하며 돌풍을 일으켰다. 상승세는 플레이오프에서도 이어졌다.

나가사키는 지난 26일 일본 요코하마 아레나에서 열린 류큐와의 챔피언결정전 3차전에서 72-64 승리를 거두며 창단 5년 만에 통합우승을 달성했다.

이현중은 챔피언결정전 최종전에서 양 팀 최다인 23점과 5리바운드, 1어시스트, 2블록슛을 기록하며 우승의 중심에 섰다.

[서울=뉴스핌] 이현중이 2025-2026시즌 B.리그 시상식에서 아시아특별상을 수상했다. [사진 = 나가사키 벨카 SNS] 2026.05.29 wcn05002@newspim.com

플레이오프 전체에서도 7경기 평균 19.4점 6.7리바운드로 맹활약한 그는 챔피언십 최우수선수(MVP)까지 차지하며 최고의 활약을 인정받았다.

이어 열린 시즌 시상식에서도 이현중의 이름은 여러 차례 호명됐다. 가장 먼저 가장 인상적인 활약을 펼친 아시아쿼터 선수에게 주어지는 '아시아특별상'을 수상했고, 이어 3점슛 성공률 1위 트로피도 품에 안았다.

이현중은 3점슛상 수상 후 "이 상은 팀의 상이라고 생각한다. 팀원들이 스크린과 패스 등 많은 희생을 해줬기 때문에 좋은 슛 기회를 만들 수 있었다"라고 공을 동료들에게 돌렸다.

또 아시아특별상 수상 소감에서는 "이 상을 받게 돼 영광이다. 팀원들과 감독님, 그리고 나가사키 팬들에게 감사드린다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이현중이 2025-2026시즌 B.리그 시상식에서 3점슛 성공률상을 수상했다. [사진 = 나가사키 벨카 SNS] 2026.05.29 wcn05002@newspim.com

이날 시상식의 하이라이트였던 베스트5에도 당당히 이름을 올렸다. 이현중은 팀 동료 스탠리 존슨을 비롯해 도미나가 게이세이(홋카이도), 재럿 컬버(센다이), D.J. 뉴빌(우쓰노미야)과 함께 리그 최고의 선수 5인으로 선정됐다.

반면 정규리그 MVP는 우쓰노미야의 D.J. 뉴빌에게 돌아갔다. 뉴빌은 이번 시즌 평균 19점 6.4어시스트 5리바운드 1.2스틸을 기록하며 리그를 대표하는 가드로 활약했다. 이로써 뉴빌은 B.리그 역사상 최초로 3년 연속 MVP 수상이라는 대기록까지 세우게 됐다.

일본 무대에서 최고의 시즌을 보낸 이현중은 곧 태극마크를 달고 다시 팬들 앞에 선다. 시상식을 마친 그는 우승 행사 참석을 위해 나가사키로 돌아간 뒤, 6월 초 귀국해 남자농구 대표팀 소집 훈련에 합류할 예정이다.

wcn05002@newspim.com