수원도시공사, 재난 대비 번호판 발급 체계 구축…4개 기관과 협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 수원도시공사가 29일 번호판 발급기관 4곳과 재난시 기능연속성 관리체계 구축 협약을 체결했다
- 협약은 화재·침수 등 재난 상황에서도 번호판 제작·등록 업무를 중단 없이 수행하기 위한 지원·시설 공유·공동 대응을 담았다
- 수원·용인·오산·평택도시공사와 이천시설관리공단은 상호 지원으로 대시민 필수 서비스의 안정적 제공 기반을 마련했다
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재난 시 번호판 발급 업무 협력
안전한 시민 서비스 연속성 확보
[수원=뉴스핌] 노호근 기자 = 수원도시공사가 재난·재해 상황에서도 등록번호판 제작·등록 업무가 중단되지 않도록 전국 최초로 기능연속성 관리체계를 구축했다.
수원도시공사는 29일 수원 더함파크에서 용인·오산·평택도시공사, 이천시설관리공단 등 4개 기관과 '번호판 발급기관 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 화재, 침수 등 각종 재난·재해 발생 시에도 번호판 제작·등록 업무를 안정적으로 수행하기 위한 기능연속성 관리체계 구축을 목표로 하고 있다. 기능연속성 계획(COOP·Continuity Of Operation Plan)은 예상치 못한 위기 상황에서도 기관의 핵심 업무와 대국민 서비스를 지속할 수 있도록 하는 대응 체계를 의미한다.
협약의 주요 내용은 인적 및 물자 지원, 유사 기능을 가진 시설의 공유·협력, 정책 변화에 대한 선도적 공동 대응 등이다. 이를 통해 각 기관은 유사시 상호 지원과 협력을 강화해 번호판 발급 등 시민 대상 필수 서비스를 안정적으로 제공할 수 있는 기반을 마련했다.
이날 협약식에는 이영인 수원도시공사 사장을 비롯해 한병수 평택도시공사 사장, 배명곤 오산도시공사 사장, 김연규 용인도시공사 본부장, 김종춘 이천시설관리공단 이사장 등 5개 기관 관계자 30여명이 참석했다.
이영인 사장은 "이번 협약은 어떠한 위기 상황에서도 대시민 서비스의 연속성을 확보하기 위한 것"이라며 "안전하고 지속 가능한 공공서비스 운영체계를 확립하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
seraro@newspim.com