코엑스, 창립 40주년 맞아 새 미션·비전 선포

디지털 기반 고객 경험 혁신 추진

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 코엑스가 미래 산업 중심의 전시 경쟁력을 강화하고 디지털 기반 고객 경험을 혁신해 글로벌 무대로의 도약을 선언했다. 1986년 창립 이래 국제회의와 전시회를 통해 비즈니스를 연결해 온 코엑스는 변화하는 산업 환경에 맞춰 프리미엄 인프라를 고도화하고 고객의 성장을 지원하는 리더로 나아가겠다는 방향성을 구체화했다.

코엑스는 지난 40년의 성장과 변화를 돌아보고 앞으로의 방향성을 담은 새로운 미션·비전과 핵심가치 체계를 서울 삼성동 코엑스 오디토리움에서 열린 창립 기념식에서 29일 공개했다.

조상현 코엑스 사장이 29일 코엑스 오디토리움에서 열린 '코엑스 창립 40주년 기념식'에서 환영사를 하고 있다. [사진=코엑스]

이번에 도입된 새로운 미션은 'Experience the Next, Expand the Stage'로 정해졌다. 이는 이용자에게 새로운 경험을 선사하고 산업과 비즈니스의 성장 기회를 넓히는 플랫폼으로 역할을 확장하겠다는 의미를 담고 있다.

비전의 경우 '경험의 가치를 혁신, 성장 무대를 설계하는 글로벌 리더'로 확정됐다. 단순한 공간 운영을 넘어 고객의 사업 성장을 뒷받침하는 글로벌 마이스 플랫폼으로 거듭나겠다는 의지를 반영한 결과다.

이와 함께 발표된 새로운 핵심가치 체계인 'STAGE'는 고객, 파트너, 산업과 동반 성장하는 조직의 방향성과 실행 기준을 정립했다. 코엑스는 이를 기반으로 글로벌 사업 확대와 프리미엄 마이스 인프라 고도화 등 새로운 성장 기반을 적극적으로 마련해 나갈 계획이다.

조상현 코엑스 사장은 "코엑스의 지난 40년은 고객과 파트너, 산업과 함께 성장해온 시간"이라며 "창립 40주년을 새로운 출발점으로 삼아 변화하는 환경 속에서도 고객의 성장을 연결하고 새로운 기회를 만드는 플랫폼으로 역할을 이어가겠다"고 밝혔다.

aykim@newspim.com