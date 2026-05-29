[6·3 선거] 전재수·하정우, 북구서 사전투표..."부산에 집권여당 일꾼 꼭 필요"

AI 핵심 요약beta
- 전재수·하정우 민주당 후보가 29일 부산 북구에서 사전투표를 했다.
- 두 후보는 부산에 집권 여당 국회의원이 필요하다며 지지를 호소했다.
- 전·하 후보는 여당 국회의원 당선 시 부산 발전과 예산 확보에 유리하다고 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 전재수 더불어민주당 부산시장 후보와 북갑 보궐선거에 출마한 하정우 민주당 후보가 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 부산 북구에서 나란히 사전투표에 참여했다.
전 후보와 하 후보는 이날 오전 부산 북구 덕천2동 행정복지센터에서 사전투표를 마친 뒤 "부산에 집권 여당 국회의원이 필요하다"며 지지를 호소했다.
전 후보는 "제가 부산시장이 된다면 하정우 후보와 같은 일꾼이 반드시 필요하다"며 "부산 18개 국회의원이 전부 빨간색으로 물든다면 어떻게 부산에 찾아온 기회를 살릴 수 있겠나. 중앙 정부 정책과 예산을 부산으로 확 끌어올 수 있는 능력이 있는 사람, 집권 여당의 힘 있는 국회의원 한 명이 부산에 반드시 필요하다"고 말했다.
하 후보도 "부산의 유일한 여당 지역구마저 사라질 수 있는 상황"이라며 "그렇게 되면 부산 발전이 여러 측면에서 어려워질 수 있다"고 말했다.
그러면서 "반대로 정부·여당 그리고 청와대에서 일한 일꾼이 당선된다면 굉장히 빠른 속도로 지난 20년간 발전 속도가 아쉬웠던 부분들을 다 극복할 수 있을 것"이라며 "북구 주민들이 현명한 선택을 해주실 것으로 생각한다"고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com