[6·3지선 경북] 오도창 국힘 영양군수 후보 "군민 삶 바꿀 투표 참여" 독려

AI 핵심 요약beta
- 오도창 영양군수 후보가 29일 사전투표소를 찾아 부인과 함께 투표했다.
- 오 후보는 군민들에게 사전투표 참여를 당부하며 영양의 중단없는 발전과 더 나은 삶을 약속했다.
- 그는 전 군민 평생연금시대 완성을 위해 높은 투표율과 강력한 지지를 거듭 호소했다.
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[영양=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 영양군수 3선 도전에 나선 오도창 국민의힘 영양군수 후보가 '6.3지방선거' 사전 투표 첫날인 29일 오전, 영양읍에 설치된 사전 투표소를 찾아 소중한 한 표를 행사하며 군민들의 적극적인 투표 참여를 독려했다.
오 후보는 이날 배우자와 함께 투표소를 방문해 투표에 참여 중인 군민들과 인사를 나누고 안내 절차에 따라 차분하게 투표를 마쳤다.
투표를 마친 오 후보는 "지역의 미래는 군민들의 손끝에서 시작된다"며 "영양의 중단 없는 발전과 군민의 더 나은 삶을 위해 소중한 한 표를 꼭 행사해 주시길 바란다"고 투표 참여를 독려했다.
오 후보는 또 "핵심 공약인 '전 군민 평생연금시대'를 확실하게 완성하기 위해서는 군민 여러분의 강력한 지지와 높은 투표율이 반드시 뒷받침되어야 한다"고 강조하고 "영양의 발전을 향한 군민들의 열망을 높은 투표율로 당당히 보여주시길 바란다"며 투표 참여를 거듭 당부했다.
이번 '제9회 전국동시지방선거' 사전투표는 29일부터 30일까지 이틀간 오전 6시부터 오후 6시까지 실시되며 본인의 주민등록증과 운전면허증 등 신분증을 지참하면 전국에 설치된 사전투표소 어디서나 투표할 수 있다.
nulcheon@newspim.com