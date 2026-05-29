'오십프로' 신하균, 가면레이서 됐다…헤븐캐피탈 잠입 작전

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '오십프로' 신하균이 아들이 선물한 가면을 쓰고 위험한 잠입 작전에 돌입한다. 웃음을 자아내는 비주얼 뒤로 전직 블랙요원의 날카로운 긴장감까지 더해지며 색다른 재미를 예고한다.

MBC 금토드라마 '오십프로(Fifties Professionals)' 측은 오늘(29일) 3회 방송을 앞두고 정호명(신하균)의 파격 변신이 담긴 스틸을 공개해 궁금증을 끌어올린다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '오십프로' 스틸컷. [사진=MBC 오십프로] 2026.05.29 moonddo00@newspim.com

지난 2회 방송은 10년 전 여객선 사건의 진실과 함께 정호명, 봉제순(오정세), 강범룡(허성태)이 사라진 USB를 둘러싼 추적전을 본격적으로 펼쳐내며 몰입감을 끌어올렸다. 특히 극 말미 화산파 2인자 강범룡이 잠들어 있던 본능을 깨우며 짜릿한 전율을 선사, 다음 회를 향한 기대감을 더욱 높였다.

이 가운데 공개된 스틸 속 정호명의 얼굴을 가린 강렬한 가면이 단번에 눈길을 사로잡는다. 해당 가면은 호명의 아들 지우가 힘내라는 의미로 선물한 소중한 물건으로, 예상치 못한 작전 속에서 남다른 존재감을 발산한다. 특히 정호명은 어딘가 비장한 분위기와는 달리 어설프면서도 비장한 '가면레이서' 비주얼로 웃음을 자아낸다. 하지만 주먹을 불끈 쥔 모습에서는 전직 국정원 블랙요원다운 긴장감도 동시에 느껴진다.

또 다른 스틸에는 화장실에서 마주친 정호명과 유인구(현봉식)의 묘한 대치가 담겨 이목을 집중시킨다. 유인구는 정호명의 갑작스러운 등장에 순간 굳어버리고, 칼날에 베인 듯 반쯤 잘려나간 정호명의 가면은 두 사람 사이 심상치 않은 일이 벌어졌음을 짐작하게 한다.

특히 헤븐캐피탈은 한경욱(김상경)의 정치 자금원으로 알려진 곳이다. 이번 방송에서는 정호명이 한경욱과 헤븐캐피탈의 연결고리를 찾기 위해 누구의 도움도 없이 홀로 헤븐캐피탈에 잠입하며 긴장감을 끌어올릴 예정이다. 과연 정호명이 가면을 쓴 채 어떤 활약을 펼칠지, 그곳에서 어떤 진실을 마주하게 될지 오늘(29일) 방송되는 '오십프로' 3회에 관심이 집중된다.

또한 전직 국정원 블랙요원 정호명 캐릭터를 위해 권투까지 배운 신하균이 선보일 코믹과 액션을 넘나드는 활약에도 기대가 모인다.

한편, MBC 금토드라마 '오십프로' 3회는 오늘(29일) 밤 9시 50분에 방송된다.

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