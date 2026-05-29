세종시, '생활과학교실 여름학기' 참가자 모집

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 29일 생활과학교실 여름학기 수강생 180명을 선착순 모집한다고 밝혔다
- 프로그램은 6월 8일부터 7월 23일까지 7주간 세종시 행복누림터와 ZOOM으로 운영한다
- 초등 2∼6학년을 대상으로 반도체·태양계 탐험 등 체험형 과학수업을 무료 진행하되 재료비는 자부담이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 세종시가 홍익대학교 세종캠퍼스와 함께 운영하는 '2026 생활과학교실 여름학기' 참여자 180명을 선착순 모집한다고 29일 밝혔다.
지역과학문화 역량강화 사업 일환으로 마련된 생활과학교실은 초등학생들이 일상 속의 과학 원리를 쉽고 재미있게 체험할 수 있도록 구성된 체험형 과학 프로그램이다.
이번 여름학기 프로그램은 다음달 8일부터 7월 23일까지 총 7주간 운영된다.
프로그램 참여는 아름동·해밀동·도담동·새롬동 행복누림터, 실시간 온라인(ZOOM) 과학교실 등으로 가능하다.
교육 대상은 초등학교 2∼6학년이며 학생 학년별 수준을 고려해 '관찰여행자'와 '관찰탐험가' 과정으로 나뉘어 운영된다.
주요 프로그램은 ▲태양을 감지하는 빛나는 구슬 ▲지구를 지키는 새활용 아트 ▲태양계 이웃 행성 탐험 ▲전자산업의 핵심, 반도체 등으로 학생들의 과학적 호기심과 탐구 역량 향상에 집중했다.
참가 신청은 생활과학교실 홈페이지를 통해 하면 된다.
수강생 180명 모집 완료 시 신청은 자동으로 마감되며 참가비는 무료이나 프로그램 운영에 필요한 교재와 재료비는 수강생이 부담해야 한다.
기타 자세한 일정과 모집인원은 안내 포스터, 카카오톡 채널 '홍익대학교 세종캠퍼스 생활과학교실' 또는 전화로 확인하면 된다.
gyun507@newspim.com