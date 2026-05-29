논산서 50대 형제 등 3명 숨진 채 발견…경찰 수사

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[논산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 논산에서 50대 남성과 친형 부부가 잇따라 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

논산경찰서 등에 따르면 지난 28일 오후 7시쯤 논산시 연무읍의 한 농경지 인근에서 50대 남성 A씨가 숨진 채 발견됐다.

경찰 사진 로고. [사진=뉴스핌DB]

신고를 접수한 경찰은 A씨의 동선과 주변 관계를 확인하는 과정에서 연무읍 소재 한 주택 창고에서 A씨 친형인 B씨와 B씨 배우자 C씨의 시신을 추가로 발견했다. B씨와 C씨의 몸에 타살흔이 발견된 것으로 전해졌다.

경찰은 현장 감식 결과 B씨 부부의 사망 경위와 관련해 범죄 가능성을 배제하지 않고 수사를 진행 중이다. 특히 A씨가 이들의 사망과 관련됐을 가능성을 염두에 두고 사건 경위를 확인하고 있는 것으로 알려졌다.

수사 과정에서 A씨와 B씨 사이에 금전 문제로 갈등이 있었다는 취지의 진술도 확보한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨 배우자에 대해서도 사건 연관성을 조사했으나 현재까지 범죄 혐의점은 발견되지 않은 것으로 파악됐다.

경찰은 정확한 사인 규명을 위해 시신 부검을 의뢰하는 한편 가족 간 금전 거래 내역과 사건 전후 행적 등을 중심으로 수사를 이어가고 있다.

gyun507@newspim.com