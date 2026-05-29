경과원, 도내 연구개발 과제·성과 전수 조사 본격 착수

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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도경제과학진흥원(경과원)은 지난 28일 경기바이오센터에서 '2025년도 경기도 연구개발사업 조사·분석 설명회'를 개최하고 도내 연구개발 과제와 성과에 대한 전수 조사 및 분석에 본격 착수했다고 29일 밝혔다.

설명회 모습. [사진=경과원]

설명회는 경기도가 추진하는 연간 약 3000억 원 규모, 110여 개에 달하는 연구개발사업의 투자 현황과 성과를 체계적으로 관리하고 데이터 기반 과학기술 정책의 정확성과 활용도를 높이기 위해 마련했다.

설명회에는 도내 공공기관, 대학, 연구기관 등 도내 연구개발사업 관계자 60여 명이 참석했다.

참석자들은 조사 항목과 기준, 데이터 입력 체계, 성과 등록 방식 등에 대한 설명을 공유하며 조사 과정에서 발생할 수 있는 혼선을 최소화하고 자료의 정확도를 높이는 데 공감대를 형성했다.

또 연구개발 성과 데이터를 단순 제출 자료가 아닌 정책 및 산업 전략 수립의 핵심 자산으로 활용해야 한다는 데 의견을 모았다.

경과원은 이번 설명회를 시작으로 도내 주요 연구개발사업의 과제 및 성과 데이터를 본격 수집한다.

수집된 자료는 사업 유형별·기술 분야별·산업별로 세분화해 분석한 뒤 연말 종합 보고서 형태로 발간할 예정이다.

현창하 미래신산업부문 상임이사는 "경기도는 매년 대규모 예산을 연구개발에 투자하고 있는 만큼 성과를 정밀하게 분석하고 체계적으로 관리하는 것이 중요하다"며 "GTIS 플랫폼 고도화와 데이터 기반 분석 체계를 지속 강화해 보다 체계적인 조사·분석이 이뤄질 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

한편 경과원은 2009년부터 경기도 연구개발사업 전반을 전수조사 방식으로 매년 조사·분석하며 사업별 투자 규모와 성과, 산업 연계성, 기술 분야별 특성을 종합적으로 점검해 정책 수립에 반영하고 있다.

ssamdory75@newspim.com