[6·3 지선 경기] 추미애 후보 선대위 '노동 존중·보훈 예우' 공약 발표

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29일 노동·보훈 공약 전격 공개… 김주영·김용만 의원 참석해 분야별 정책 설명

노동: '경기도 노동감독관' 도입 및 '임금 직접지급제' 확대로 일터 안전·권익 보호

보훈: 참전명예수당 등 보훈수당 단계적 상향 추진… "희생과 헌신에 먼저 보답"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 더불어민주당 추미애 경기도지사 후보 선거대책위원회가 사전투표 첫날인 29일 노동자와 국가유공자의 권익을 두텁게 보호하기 위한 '노동·보훈 분야' 맞춤형 공약을 전격 발표했다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 발표식에는 국회 환경노동위원회 소속이자 선대위 노동희망본부 수석본부장인 김주영 의원과 정무위원회 소속인 김용만 의원이 함께 참석해 분야별 핵심 공약과 구체적인 추진 방향을 설명했다. 2026.05.29 beignn@newspim.com

도민의 삶과 직결된 민생 현장에서 경기도의 책임을 한층 강화하겠다는 구상이다.

이날 발표식에는 국회 환경노동위원회 소속이자 선대위 노동희망본부 수석본부장인 김주영 의원과 정무위원회 소속인 김용만 의원이 함께 참석해 분야별 핵심 공약과 구체적인 추진 방향을 설명했다.

추미애 후보는 "경기도는 대한민국의 중심이자 가장 많은 국민이 일하고 미래를 준비하는 삶의 터전"이라며 "도민의 삶을 바꾸는 정책은 단순한 선언이 아니라 실천형 실행으로 증명돼야 한다. 노동과 보훈 모두에서 경기도가 한 발 앞서 책임지는 도정을 실현하겠다"고 의지를 밝혔다.

먼저 노동 분야에서는 전국 최대 노동 중심지라는 경기도의 위상에 걸맞은 촘촘한 노동권 보호 정책이 제시됐다. 핵심 과제로 '경기도 노동감독관' 신속 도입을 추진한다.

지방감독관을 선도적으로 채용해 30인 미만 소규모 사업장을 중심으로 노동 사각지대를 집중 점검하고, 임금체불이나 부당처우를 겪은 피해 노동자의 권리구제를 신속히 지원하겠다는 계획이다.

아울러 도내 발주 공사와 경기주택도시공사민간참여 공공주택사업까지 '임금 직접지급제' 확대를 추진해 임금 체불 없는 시스템을 구축한다.

일터의 안전을 위해서는 원·하청 공동 산업안전보건위원회 구성 확대와 고위험 공공시설 중대재해 예방 사업 확대를 약속하는 한편, 직업훈련과 AI 기반 통합 플랫폼을 연계한 '50+ 경기 중장년 계속근로 지원' 체계도 강화하기로 했다.

노동 분야 발표를 맡은 김주영 의원(경기 김포시갑)은 "노동자의 권리가 존중받고 안전이 보장되는 경기도가 곧 지속 가능한 성장의 기반"이라며 현장 체감형 노동정책 추진을 강조했다.

보훈 분야에서는 '존중받는 보훈, 책임지는 경기도'를 모토로 국가를 위해 헌신한 유공자들에 대한 예우 확대를 공약했다.

선대위는 현재 연 80만 원 수준인 '경기도 참전명예수당'의 단계적 상향을 추진하고 매월 일정 금액을 지급하는 체계로의 전환을 검토할 방침이다.

이와 함께 국가유공자 및 5·18민주유공자를 위한 생활보조보훈수당도 단계적으로 확대해 실질적인 생활 안정을 도울 계획이다. 독립유공자 의료비 지원과 묘지 관리, 장례 의전 등 기존 보훈 정책의 안정적 계승도 포함됐다.

보훈 분야를 설명한 김용만 의원(경기 하남시을)은 "보훈은 과거를 기리는 것을 넘어 국가의 미래 책임을 실천하는 일"이라며 경기도가 희생과 헌신에 가장 먼저 응답하겠다고 전했다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = "도민이 일상에서 체감할 수 있는 확실한 변화로 대한민국의 중심인 당당한 경기도를 반드시 실현하겠다"고 강조했다. 2026.05.29 beignn@newspim.com

마지막으로 "노동이 존중받고 국가를 위한 헌신이 제대로 예우받는 경기도를 만들겠다"며 "도민이 일상에서 체감할 수 있는 확실한 변화로 대한민국의 중심인 당당한 경기도를 반드시 실현하겠다"고 거듭 강조했다.

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