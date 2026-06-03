수요일·음력 4월18일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 6월 3일(수요일·음력 4월18일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 법도를 지키되, 법도에 구애받지 않겠다.
72년생 : 소망하는 일이 모두 성사되겠다.
84년생 : 어물거리지 말고 투자하는 것이 좋겠다.
96년생 : 지금보다 더 좋은 기회가 올 수 없겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 때가 왔으니 잡는 것이 좋겠다.
73년생 : 승부수를 띄우는 것이 좋겠다.
85년생 : 극복해야 할 과정이겠다.
97년생 : 깊은 사랑이 찾아오겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 불평하면 손해를 보겠다.
74년생 : 대박 운이 따른다.
86년생 : 그냥 받아들이는 것이 좋겠다.
98년생 : 도움을 주는 것이 좋겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 조금만 더 뛰면 결과가 만족스럽겠다.
75년생 : 고비를 넘기면 좋은 결과가 기다리겠다.
87년생 : 희망이 보이기 시작하겠다.
99년생 : 자신의 생각을 주변에 알리는 것이 좋겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 승부수를 걸어야 하겠다.
76년생 : 밀고 나가는 것이 중요하겠다.
88년생 : 탄탄대로를 걸어가겠다.
00년생 : 새로운 길을 걸어가야 하겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 버리지 말고 안고 가야 하겠다.
77년생 : 결과가 좋은 쪽으로 나올 수 있겠다.
89년생 : 빠르게 해결해야 하겠다.
01년생 : 내 일처럼 행동할 때 만사형통이겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 좀 더 신중해야 좋겠다.
78년생 : 다시 만날 운명이겠다.
90년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.
02년생 : 다시 돌아올 가능성은 거의 없겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 좋은 소식이 들려오겠다.
79년생 : 원하면 도전해야 하겠다.
91년생 : 새로운 사람을 만나 사랑에 빠지겠다.
03년생 : 다시 만나서 살아갈 날이 오겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 지금 일을 시작해야 하겠다.
80년생 : 하는 일마다 좋은 결과로 이어지겠다.
92년생 : 이성을 찾는 것이 중요하겠다.
04년생 : 눈물을 흘리면서 새로운 희망을 찾아가겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 하는 일마다 잘 풀리겠다.
81년생 : 새롭게 시작하겠다.
93년생 : 고통만큼 좋은 결과가 기다리겠다.
05년생 : 바람막이가 되어 주는 것도 좋겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 노력한 만큼 결과가 좋겠다.
82년생 : 결과도 좋고, 내용도 좋다.
94년생 : 마음대로 일이 풀려나가겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 밀고 나가는 것이 좋겠다.
83년생 : 큰 사업이 성사되겠다.
95년생 : 어렵던 것들이 해소될 수 있겠다.