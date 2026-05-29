삼성금융네트웍스, '모니모 우리 매일이자 통장' 사전예약 이벤트

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예치금 300만원까지 최대 연 4.0% 이자 지급

이벤트 6월 10일까지…8월 중 일괄 지급

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성금융네트웍스가 우리은행과 손잡고 '모니모 우리 매일이자 통장' 출시를 앞두고 사전예약 이벤트를 진행한다.

삼성금융네트웍스는 우리은행과 함께 수시입출금식 통장 상품인 '모니모 우리 매일이자 통장'을 출시할 예정이라고 29일 밝혔다.

'모니모 우리 매일이자 통장'은 금융위원회로부터 혁신금융서비스 지정을 받은 수시입출금식 통장이다. 삼성금융 통합 앱인 모니모를 통해서만 가입할 수 있으며, 예치금 300만원까지 최대 연 4.0%의 이자를 제공한다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성금융네트웍스는 우리은행과 함께 수시입출금식 통장 상품인 '모니모 우리 매일이자 통장'을 출시할 예정이라고 29일 밝혔다. [사진=삼성금융네트웍스] 026.05.29 yunyun@newspim.com

삼성금융네트웍스와 우리은행은 상품 출시를 기념해 모니모 고객을 대상으로 사전예약 이벤트를 마련했다. 모니모 앱 내 이벤트 페이지에서 사전예약을 신청한 뒤 오는 7월 31일까지 통장을 개설한 고객 중 30만명에게 추첨을 통해 모니머니를 지급한다.

당첨 금액은 사전예약 신청 즉시 확인할 수 있다. 모니머니는 모니모 앱에서 현금처럼 사용할 수 있는 자산으로, 현금과 1대 1로 교환하거나 결제·송금 등에 활용할 수 있다.

지급 금액은 5만 모니머니 1000명, 3만 모니머니 1만명, 1만5000 모니머니 5만명, 5000 모니머니 23만9000명이다. 모니머니는 오는 8월 일괄 지급될 예정이다.

사전예약 이벤트는 오는 6월 10일까지 진행된다. 자세한 내용은 모니모 앱에서 확인할 수 있다.

삼성금융네트웍스 관계자는 "모니모 우리 매일이자 통장 출시를 맞아 사전예약 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 플랫폼 경쟁력을 강화해 고객에게 다양한 혜택을 제공하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com