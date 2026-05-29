메시, 6회 연속 월드컵 출전 확정…아르헨티나 2연패 이끌까

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아르헨티나 최종명단 26인 발표...맞수 호날두와 '라스트 댄스'

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '축구의 신' 리오넬 메시(인터 마이애미)가 사상 최초로 6회 연속 월드컵 무대를 밟는다. 라이벌 크리스티아누 호날두(알 나스르) 역시 포르투갈 대표팀에 승선하면서 두 전설은 함께 대기록을 작성하게 됐다. 두 선수는 2006 독일 대회부터 2022 카타르 대회까지 5회 연속 동반 출전한 바 있다.

미국 ESPN은 29일(한국시간) 리오넬 스칼로니 아르헨티나 대표팀 감독이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 나설 최종 엔트리 26명을 발표했다고 보도했다. 최근 소속팀 경기에서 허벅지 통증으로 교체돼 우려를 낳았던 메시는 큰 부상이 아닌 것으로 확인되며 이름을 올렸다. 메시는 미로슬라프 클로제(독일)가 보유한 월드컵 통산 최다 골(16골) 기록 경신에도 도전한다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 리오넬 메시. [사진=로이터] 2026.05.29 psoq1337@newspim.com

디펜딩 챔피언 아르헨티나는 이번 대회에서 21세기 최초의 월드컵 2연패를 노린다. 역사상 월드컵 2연패는 이탈리아(1934·1938년)와 브라질(1958·1962년) 두 나라뿐이다. 메시가 우승 트로피를 다시 들어 올린다면 펠레 등 세계 축구사의 전설들과 어깨를 나란히 한다.

스칼로니 감독은 카타르 월드컵 우승 멤버 17명을 포함해 뼈대를 유지했다. 에밀리아노 마르티네스, 니콜라스 오타멘디, 로드리고 데 파울, 엔소 페르난데스, 훌리안 알바레스 등이 재낙점됐다. 부상으로 지난 대회에 빠졌던 지오바니 로 셀소는 8년 만에 복귀했고 호세 마누엘 로페스와 줄리아노 시메오네 등 신예들도 기회를 잡았다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 리오넬 메시. [사진=로이터] 2026.05.29 psoq1337@newspim.com

반면 세대교체의 칼바람도 매서웠다. 카타르 우승 주역인 앙헬 디 마리아, 파울로 디발라, 앙헬 코레아, 마르코스 아쿠냐 등 7명이 탈락의 고배를 마셨다. 프랑코 마스탄투오노와 잔루카 프레스티아니 등 유망주들도 끝내 제외됐다.

북중미 월드컵 J조에 속한 아르헨티나는 알제리, 오스트리아, 요르단과 조별리그를 치른다. 아르헨티나는 오는 6월 17일 알제리와의 첫 경기를 시작으로 본격적인 타이틀 방어전에 나선다.

◇ 2026 FIFA 북중미 월드컵 아르헨티나 국가대표 최종 명단(26명)

▲ 골키퍼(GK) = 에밀리아노 마르티네스(애스턴 빌라) 헤로니모 룰리(올랭피크 마르세유), 후안 무소(아틀레티코 마드리드)

▲ 수비수(DF) = 곤살로 몬티엘(리버 플레이트), 나우엘 몰리나(아틀레티코 마드리드), 리산드로 마르티네스(맨체스터 유나이티드), 니콜라스 오타멘디(벤피카), 레오나르도 발레르디(올랭피크 마르세유), 크리스티안 로메로(토트넘 홋스퍼), 니콜라스 탈리아피코(올랭피크 리옹), 파쿤도 메디나(올랭피크 마르세유)

▲ 미드필더(MF) = 지오바니 로셀소(레알 베티스), 레안드로 파레데스(보카 주니어스), 로드리고 데 파울(인터 마이애미), 에세키엘 팔라시오스(레버쿠젠), 엔소 페르난데스(첼시), 알렉시스 맥 알리스터(리버풀), 발렌틴 바르코(라싱 스트라스부르)

▲ 공격수(FW) = 리오넬 메시(인터 마이애미), 니콜라스 곤살레스, 줄리아노 시메오네, 훌리안 알바레스(이상 아틀레티코 마드리드), 라우타로 마르티네스(인터 밀란), 호세 마누엘 로페스(팔메이라스), 티아고 알마다(아틀레티코 마드리드), 니코 파스(코모)

psoq1337@newspim.com