치유·체험 결합한 괴산 성불산 산림휴양단지 '인기몰이'

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[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 괴산군 성불산 산림휴양단지가 숲을 활용한 체험·치유 프로그램으로 호응을 얻으며 중부권 대표 산림휴양시설로 자리매김하고 있다.

29일 괴산군에 따르면 지난 4월부터 운영 중인 산림 체험 프로그램에는 두 달 만에 3854명이 참여했다.

괴산 성불산 산림휴양단지 숲해설 프로그램. [사진=괴산군] 2026.05.29 baek3413@newspim.com

가족 단위 관광객과 지역 주민들의 방문이 꾸준히 이어지면서 높은 예약률을 기록, 지역 관광 활성화에도 긍정적인 영향을 미치고 있다.

성불산 산림휴양단지는 계절별 숲 생태와 식물 이야기를 쉽게 전달하는 다양한 프로그램을 연중 운영하고 있다. 숲해설 프로그램은 전문 숲해설가와 함께 숲길을 걸으며 자연 생태와 식생을 배우는 과정으로 하루 두 차례 무료로 진행된다.

매주 토요일에는 유치원생과 초등학교 저학년을 대상으로 유아숲 체험 프로그램을 운영한다. 체험과 놀이 중심으로 구성해 아이들이 숲에서 자연과 교감할 수 있도록 하며 가족 단위 방문객의 만족도를 높이고 있다.

최근에는 산림치유 프로그램도 확대했다. 전문 산림치유지도사와 함께 싱잉볼 명상, 호흡 치유, 숲길 걷기, 해먹 체험, 아로마 목걸이 만들기 등을 운영해 일상에 지친 이용객들에게 휴식과 회복의 시간을 제공한다.

최순남 성불산 산림휴양단지 소장은 "단순한 관광시설을 넘어 누구나 숲에서 쉬고 치유받을 수 있는 산림복지공간으로 자리 잡도록 프로그램을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

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