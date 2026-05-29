재난의 기억 넘어 치유로…정부·연구기관, 피해자 중심 회복정책 모색

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국립재난안전연구원·행정연구원·지방행정연구원 공동세미나

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 재난 이후 피해자의 일상 회복과 공동체 치유를 위한 정책 방향을 논의하는 자리가 마련됐다. 정부와 국책연구기관들은 단순한 시설 복구를 넘어 피해자 중심의 회복 체계를 구축해야 한다는 데 뜻을 모았다.

행정안전부 국립재난안전연구원은 29일 한국행정연구원 대강당에서 한국행정연구원, 한국지방행정연구원과 공동으로 '2026 공동세미나'를 개최했다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

'재난의 기억과 치유'를 주제로 열린 이번 세미나는 재난 이후 피해자 회복과 지역공동체 치유를 위한 정책 과제와 제도 개선 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

행사는 권혁주 한국행정연구원장의 개회사와 육동일 한국지방행정연구원장의 환영사, 김광용 행정안전부 재난안전관리본부장의 축사에 이어 기관별 주제 발표와 종합토론 순으로 진행됐다.

주제발표에서는 한국행정연구원이 '사회적 참사 추모시설 조성의 원칙과 기준'을, 한국지방행정연구원이 '재난 후 공동체 회복 및 치유 전략'을 발표했다. 국립재난안전연구원은 '재난피해자 회복지원 정책의 발전 방향'을 제시했다.

이어진 종합토론에서는 피해자 중심의 재난 회복 정책 방향과 제도 개선 방안에 대한 논의가 이뤄졌다.

권혁주 한국행정연구원장은 "이제는 재난 후 회복 패러다임의 고도화와 체계화가 필요하다"며 "단기적으로 빠르게 일상으로 돌아가도록 지원하는 것에 더해, 장기적인 관점에서도 재난 피해로부터의 사회적 치유와 새로운 성장 기반을 만드는 진정한 의미의 회복을 지향할 필요가 있다"고 강조했다.

육동일 한국지방행정연구원장은 "한국지방행정연구원은 앞으로도 중앙정부와 지방정부, 연구기관 간 협력체계를 강화해 나가겠다"며 "피해자의 아픔을 최소화하고, 단순한 회복을 넘어 창조적 부흥으로 지역발전을 이어갈 수 있도록 실효성 있는 재난안전 정책과 회복 지원 방안을 지속적으로 연구하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com