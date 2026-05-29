자이언트스텝, 남산XR스튜디오 뮤직비디오 유럽 시상식 수상

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XR·버추얼 프로덕션 기술로 제작된 2편 연속 수상

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 및 리얼타임 콘텐츠 솔루션 전문기업 자이언트스텝이 위탁운영 중인 남산XR스튜디오에서 제작된 뮤직비디오 2편이 유럽 국제 뮤직비디오 시상식에서 수상했다고 29일 밝혔다.

수상작은 서울시 문화예술인 버추얼 프로덕션 제작 지원 사업을 통해 2025년 남산XR스튜디오에서 제작된 와 'Origin, Moon and Stars'다. 자이언트스텝은 XR·버추얼 프로덕션 기술을 기반으로 두 작품의 제작 과정 전반을 지원했다.

FLY는 베를린 뮤직비디오 어워즈(BMVA) 브론즈 셀렉션에 선정된 후 유럽 뮤직비디오 어워즈(EMVA)에서 특별상을 수상했다. 'Origin, Moon and Stars'는 EMVA에서 장려상을 받았다.

FLY_뮤직비디오. [사진=자이언트스텝]

FLY는 한국 전통음악을 현대적인 일렉트로 사운드와 영상미로 재해석한 작품이다. 한국 전통놀이인 '윷놀이'에서 출발한 기획을 버추얼 프로덕션 기술과 결합해 전통성과 현대적 감각을 동시에 구현했다. 'Origin, Moon and Stars'는 한국무용과 퓨전음악의 조화를 통해 동서양의 융합과 영상미를 담아낸 작품이다.

회사에 따르면 이번 성과는 문화예술인의 창작 기획과 XR·버추얼 프로덕션 기술이 결합해 전통예술·공연·음악 등 다양한 장르의 콘텐츠가 글로벌 무대에서 경쟁력 있는 영상 콘텐츠로 인정받을 수 있음을 보여준 사례다. 자이언트스텝은 문화예술인들이 기존 촬영 방식으로 표현하기 어려운 장면과 공간을 XR·버추얼 프로덕션 환경에서 구현하도록 지원했으며, 리얼타임 콘텐츠 솔루션 등 자사의 기술 역량을 활용해 제작 과정 전반에 걸친 기술 솔루션을 제공했다.

자이언트스텝 관계자는 "국내 문화예술인의 창의적인 기획력과 이를 구현할 수 있는 최적의 XR·버추얼 프로덕션 솔루션이 결합해 글로벌 무대에서 인정받는 영상 콘텐츠를 만들어낸 사례"라며 "앞으로도 문화예술을 비롯한 다양한 산업 분야에 기술력을 적용해 비즈니스 모델을 고도화해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 남산XR스튜디오는 서울시가 민간 위탁 방식으로 운영하는 첨단 XR·버추얼 프로덕션 제작 시설이다. 자이언트스텝과 자회사 빅인스퀘어는 2022년 12월 서울시 '남산 실감형 스튜디오' 구축 및 운영사로 선정돼 현재 문화예술 분야의 XR·버추얼 콘텐츠 제작을 지원하고 있다.

nylee54@newspim.com