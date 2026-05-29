이랜드리테일, 코로나 후 첫 분기 순이익 흑자…턴어라운드 신호탄

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1분기 순이익 22억 기록...코로나 후 첫 흑자 전환

매출 3846억...전년 동기 대비 2.5% 신장

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이랜드리테일이 올해 1분기 당기순이익 흑자 전환에 성공하며 뚜렷한 수익성 개선 흐름을 보였다.

이랜드리테일은 29일 공시를 통해 지난 1분기 연결 기준 당기순이익이 22억원으로 흑자 전환했다고 밝혔다.

이랜드리테일 NC강서점 전경 [사진=이랜드리테일 제공]

지난해와 비교하면 당기순이익은 341억 원 개선된 수준이다. 코로나19 이후 처음으로 분기 순이익 흑자를 달성했다. 영업이익도 221억 원으로 전년 동기 대비 196억 원 개선됐다. 이 기간 매출 역시 3846억 원으로 전년 동기 대비 2.5% 증가했다.

이는 단순한 비용 절감 효과를 넘어, 사업 구조 개선과 운영 효율화, 핵심 점포 경쟁력 회복, 식품·리테일 사업의 수익성 강화가 맞물린 결과로 풀이된다.

이랜드리테일은 지난해까지 일회성 비용과 사업구조 변경 및 수익틀 개선 활동 등 내외부 변수의 영향을 받았으나, 올해 들어 본업 경쟁력 회복과 재무 비용 부담 완화 흐름이 동시에 나타나고 있다. 특히 1분기 실적은 영업이익 뿐 아니라 당기순이익까지 흑자로 전환됐다는 점에서 실질적인 턴어라운드의 의미가 크다.

이랜드리테일 측은 최근 매출 성장세가 1분기보다 확대되면서 연간 실적 개선 기대감도 커지고 있다고 밝혔다. NC, 뉴코아, 이천일아울렛 등 도심형 아울렛의 점포 효율화와 킴스클럽 중심의 식품 사업 경쟁력 강화, 신규 콘텐츠 유치 및 매장 리뉴얼 효과가 하반기 실적에 본격 반영될 것으로 전망했다.

이랜드리테일 관계자는 "1분기 영업이익과 순이익이 모두 개선되며 뚜렷한 회복 흐름을 확인했다"며 "코로나19 이후 처음으로 분기 순이익 흑자를 기록한 것은 체질 개선 성과가 가시화되고 있다는 의미"라고 말했다. 이어 "수익성 중심 경영을 통해 연말로 갈수록 실적 개선 폭을 확대해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

이랜드리테일은 앞으로도 핵심 점포의 영업 경쟁력 강화, 식품 사업 수익성 제고, 비용 구조 개선, 자산 효율화 등을 통해 재무 안정성과 본업 경쟁력을 동시에 끌어올린다는 계획이다.

nrd@newspim.com