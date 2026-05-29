한·미, 다음 달 2일 서울에서 핵잠수함, 농축·재처리 논의 시작

AI 핵심 요약beta
- 한국과 미국이 다음 달 2일 한·미 안보협상을 시작했다
- 이번 협상은 한국 핵잠 건조와 우라늄 권한 확대를 논의한다
- 양국 대표단은 외교·안보·에너지 부처 고위급 인사들로 구성됐다
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박윤주 외교1차관과 후커 정무차관이 수석대표
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 한국의 핵추진 잠수함 건조와 우라늄 농축·재처리 권한 확대를 논의하기 위한 한·미 안보 분야 협상이 다음 달 2일 공식적으로 시작된다.
외교부는 한·미 정상회담 조인트 팩트시트(공동 설명자료)의 안보 분야 합의 이행을 논의하기 위한 미국의 범정부 대표단이 다음 달 2일 1박2일 일정으로 방한한다고 29일 밝혔다.
미 국무부도 다음 달 2~3일 서울에서 첫 회의가 열린다는 사실을 이날 공개했다. 국무부 대변인은 "한미동맹은 한반도와 인도·태평양 전역의 평화와 안보를 떠받치는 핵심축"이라며 "안보 및 경제 협력을 포함해 미국과 한국 간 광범위하고 지속적인 동맹을 강화하기 위해 다양한 양자 및 글로벌 현안에 대해 협의할 예정"이라고 설명했다.
미 정부 대표단은 앨리슨 후커 국무부 정무차관을 수석대표로 백악관 국가안보실(NSC), 국무부, 에너지부, 국방부 관계자로 구성된다.
정부 대표단은 한국은 박윤주 외교부 1차관을 대표로 청와대 국가안보실, 외교부, 국방부, 기후에너지환경부, 과학기술정보통신부, 산업통상부, 원자력안전위원회의 관계자로 구성된다.
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