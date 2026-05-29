류화영, 티엔엔터 전속계약…"전폭 지원 아끼지 않을 것"

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 류화영이 티엔엔터테인먼트와 전속계약을 체결하고 새로운 출발에 나선다.

29일 티엔엔터테인먼트 측은 "탄탄한 연기력과 다채로운 매력으로 대중의 사랑을 받고 있는 배우 류화영과 전속계약을 체결했다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 류화영. [사진=티엔엔터테인먼트] 2026.05.29 moonddo00@newspim.com

티엔엔터테인먼트 김동준 대표는 "류화영이 가진 무한한 잠재력과 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라며 든든한 조력자로서 약속을 전했다.

류화영은 지난 2014년 SBS '엄마의 선택'으로 본격적인 연기 활동을 시작한 이후, KBS2 '옥이네', tvN '구여친클럽', SBS '돌아와요 아저씨' 등 다양한 작품에 출연하며 차근차근 필모그래피를 쌓아왔다.

특히 JTBC '청춘시대' 시리즈에서 강이나 역을 맡아 솔직하고 매력적인 캐릭터를 완벽히 소화하며 시청자들에게 강렬한 인상을 남겼으며, 이후 KBS2 '아버지가 이상해', '매드독', JTBC '뷰티 인사이드', MBC '러브씬넘버#', 그리고 최근 tvN '플레이어2: 꾼들의 전쟁'까지 장르를 가리지 않는 폭넓은 연기 스펙트럼을 증명해 왔다.

그뿐만 아니라 영화 '오늘의 연애', '더 씨엠알(The CMR)', '사잇소리', '그 노래' 등 스크린에서도 강렬한 존재감을 발휘해 왔으며, 지난 2017년에는 'KBS 연기대상 여자 신인상'을 수상하며 탄탄한 연기력을 인정받은 바 있다. 새 소속사와 함께 이어갈 향후 행보에 귀추가 주목된다.

류화영과 전속계약을 체결한 티엔엔터테인먼트는 체계적인 매니지먼트 시스템을 바탕으로 아티스트들의 성장을 이끌어가는 종합 엔터테인먼트사다. 라미란, 정지소 등 배우뿐만 아니라 이영자, 김숙, 홍진경, 붐 등 방송인까지 대거 소속되어 있다.

moonddo00@newspim.com