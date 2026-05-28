경북도, 여름철 태풍·호우·폭염 대비 협업 체계 강화

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28일 유관기관·22개 시군 참여 '대책회의'...선제 대응 방안 공유

"인명 피해 '제로' 달성 최종 목표...선제적 재대본 가동"

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도가 여름철 집중호우·태풍·폭염 등 자연재난 선제 대응 방안을 공유하고 유관기관 협업 체계를 강화했다.

경북도는 28일 재난안전대책본부에서 협업부서, 유관기관, 22개 시군 안전재난 부서가 참여하는 대책회의를 열고 자연재난 대응 협업 체계 강화 방안을 공유했다.

황명석 경북도지사 권한대행이 28일, 도 재난대책본부에서 유관기관, 22개 시군이 참여하는 재난대응 대책회의를 주재하고 있다.[사진=경북도] 2026.05.28 nulcheon@newspim.com

이날 회의에는 재난안전대책본부 13개 실무반과 유관기관인 ▲경북경찰청 ▲경북교육청 ▲대구지방기상청 ▲제50보병사단 ▲한국농어촌공사 ▲한국전력공사 ▲한국도로공사 ▲KT ▲K-water ▲대한적십자사 등이 참석했다.

기상청에 따르면 올해 6월부터 8월까지 평균 기온이 평년보다 높을 확률이 최대 60% 이상으로 전망돼 이상 고온 현상이 우려되는 상황이다. 강수량은 평년(727.3mm)과 비슷하겠으나 국지적으로 많은 비가 내리고 지역별 강우량 편차도 클 것으로 예측돼 어느 때보다 철저한 대비가 필요한 상황이다.

이날 회의에서 유관기관 등은 '2026년 여름철 자연재난 대응 대책' 추진 방향을 공유하고 실제 비상 상황 발생 시 인력·장비·자재를 즉각 지원할 수 있는 상호 응원 체계를 구축하기로 했다.

또 재난 발생 시 신속한 초동 대처가 가능하도록 부서·기관별 임무와 역할을 재점검했다.

단체 소통방 운영을 통해 재난 정보를 실시간 전파·공유하는 등 도와 유관기관 간 협력 체계 구축을 위해 소통의 시간을 가졌다.

특히 경북도는 지난 26일에 수립한 '폭염 대응 종합 대책'을 각 시·군 및 협업 부서에 재전파하며 촘촘한 공조 체계를 다졌다.

경북도는 17개 부서로 확대한 합동 TF를 중심으로 장벽을 허문 총력 대응에 나선다는 방침이다.

특히 이번 회의를 통해 취약 노인, 야외 근로자, 산불 피해 이재민 등 '3대 분야 7개 유형'의 민감 대상별 맞춤형 대책을 전격 공유하고 현장 중심의 유기적인 협력을 약속했다.

황명석 경북도지사 권한대행은 "오늘 대책회의를 시작으로 본격적인 여름철 자연재난에 대비해 도와 유관기관, 시군이 긴밀한 협업 체계를 유지하고 재난 발생 시 재난안전대책본부 운영에 적극 동참해 줄 것"을 당부했다.

황 권한대행은 또 "올여름에는 단 한 명의 인명 피해도 발생하지 않도록 각 분야에서 책임감을 가지고 구심점 역할을 다해달라"고 강조했다.

nulcheon@newspim.com