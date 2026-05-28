부산시, 구·군 사전투표소 최종 점검…운영 전반 확인

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69개 투표소 환경 개선 완료

접근성 향상 위한 인력 배치

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 사전투표를 하루 앞둔 28일 구·군 투표소를 대상으로 최종 점검을 실시했다고 밝혔다.

시는 이날 자체 점검반을 편성해 16개 구·군 사전투표소의 설비 준비와 모의시험 진행 상황 등을 확인하고 투표 운영 전반을 점검했다.

김경덕 부산시장시장 권한대행은 사전투표를 하루 앞둔 28일 연제구청 2층에 위치한 연산2동 사전투표소를 방문해 유권자 이동 경로, 설비 점검, 모의시험 참관까지 유권자 관점에서 투표 전 과정을 빠짐없이 확인하고 있다.[사진=부산시] 2026.05.28

김경덕 시장 권한대행은 유권자 밀집이 예상되는 연제구 연산2동 사전투표소를 찾아 이동 동선과 투표 설비, 모의시험 과정을 점검했다.

시는 이동 약자의 투표 편의를 위해 두리발을 무료 운영한다. 등록된 중증장애인과 65세 이상 휠체어 이용자는 사전투표일과 본투표일에 통합콜센터를 통해 차량을 이용할 수 있다.

투표 환경 개선도 병행했다. 시 인권센터 권고에 따라 69개 투표소를 점검해 임시 경사로 설치와 안내 인력 배치 등 보완 조치를 완료했다.

사전투표 시작일인 29일부터 개표 종료 시까지 투·개표 지원상황실을 운영해 관계기관과 협조 체계를 유지하고 상황 관리에 나설 계획이다. 투표함 이송 차량의 버스전용차로 이용도 지원한다.

김경덕 부산시장 권한대행은 "선거 지원 업무는 한 치의 빈틈도 있어서는 안 될 법정사무"라며 "선거가 마무리될 때까지 꼼꼼하게 관리하는 동시에 이동 약자의 참정권 보장에 더 세심한 배려를 기울이겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com