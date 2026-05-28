김정기 대구시장 권한대행, 6·3지방선거 사전투표 준비상황 점검

대구시 및 구·군 합동 150개 사전투표소 일제 점검 실시



[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시는 제9회 전국동시지방선거 사전투표(5월 29일~30일)를 하루 앞둔 28일 구·군과 합동으로 관내 150개 사전투표소의 현장 안전 및 설비 상태 등을 점검하고 사전투표 최종 모의시험을 실시했다.

이날 김정기 대구광역시장 권한대행은 북구 고성동 사전투표소(대구시민체육관)를 직접 방문해 사전투표 모의시험을 참관하고 준비 상황을 면밀히 점검했다. 이번 점검은 시민들이 안심하고 투표권을 행사할 수 있도록 안전하고 공정한 투표 환경을 조성하기 위해 마련됐다.

김 권한대행은 현장에서 "지방선거는 투표용지가 많은 만큼 작은 실수 하나가 선거의 신뢰도에 큰 영향을 미칠 수 있음을 유념해야 한다"며 "투표 당일 혼잡을 예방하기 위한 동선 분리 등 치밀한 사전 준비를 통해 단 한 치의 오차나 소홀함이 발생하지 않도록 선거사무 수행에 만전을 기해달라"고 주문했다. 아울러 선거 사무 최일선에서 주말과 야간을 가리지 않고 투표 준비에 최선을 다하고 있는 직원들을 격려했다.

김정기 대구시장 권한대행은 제9회 전국동시지방선거 사전투표 준비상황을 점검했다.[사진=대구시] 2026.05.28 yrk525@newspim.com

한편 대구시는 현장점검반(9개반 18명)을 꾸려 구·군 및 읍·면·동과 합동으로 150개 사전투표소의 설비 상황과 안전관리 등 막바지 준비 상태를 일제 점검했다. 또한 선거일 전날인 6월 2일에도 관내 662개 투표소를 전수 점검할 예정이며 사전투표일과 선거일에는 철저한 상황 관리를 위해 투·개표지원상황실을 운영할 계획이다.

대구시는 선거가 종료될 때까지 선거관리위원회 및 경찰 등 유관기관과 상시 비상연락체계를 유지하고 투표소 상황을 실시간으로 모니터링해 투명하고 공정한 선거 추진에 총력을 기울일 방침이다.

김정기 대구광역시장 권한대행 행정부시장은 "지역의 변화와 발전은 시민 여러분의 참여로부터 시작된다"며 "이번 제9회 전국동시지방선거와 관련해 어떠한 의혹도 발생하지 않도록 선거사무를 엄정하게 수행하고 있으니 주권자의 소중한 권리를 아낌없이 행사해 주시길 바란다"며 시민들의 투표 참여를 당부했다.

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