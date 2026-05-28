박상웅 의원 "민주당, 함안군수 선거 관련 의혹 제기 중단하라"

AI 핵심 요약beta
- 박상웅 의원이 28일 함안군수 선거 관련 민주당의 의혹 제기 중단을 요구했다
- 민주당이 확인되지 않은 의혹과 통화 영상 등을 유세에 활용하며 차석호 후보 관련 공세를 이어간다고 비판했다
- 공천 과정은 법원 결정 후 재검토해 고의성 없음으로 차석호 후보를 최종 공천했으며 허위·왜곡 주장엔 법적 대응하겠다고 밝혔다
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"허위·왜곡 주장에는 법적 대응"
[함안=뉴스핌] 남경문 기자 = 국민의힘 경남도당 공동선대위원장을 맡고 있는 박상웅 의원(밀양·의령·함안·창녕)이 함안군수 선거와 관련해 더불어민주당의 의혹 제기 중단을 요구하고 나섰다.
박 의원은 28일 성명을 내고 "민주당이 정책 경쟁을 외면한 채 확인되지 않은 의혹과 일부 언론 보도를 선거에 활용하고 있다"며 "구태 정치공세를 중단해야 한다"고 밝혔다.
그는 함안군수 후보 TV토론과 관련해 "정금효 더불어민주당 후보가 지역 비전과 정책 대신 차석호 후보 관련 의혹을 반복 제기했다"고 주장했다.
민주당이 박 의원의 통화 내용 일부가 포함된 방송 영상을 유세차량에서 송출한 데 대해 "확인되지 않은 의혹을 사실처럼 전달해 선거에 이용하고 있다"고 지적했다.
공천 과정에 대해서도 언급했다. 박 의원은 "함안군수 후보 경선 과정에서 입당원서 논란이 제기됐고 경남도당 공천관리위원회가 차석호 후보를 제외한 뒤 4인 경선을 진행했다"고 설명했다.
이어 "법원의 가처분 인용 이후 중앙당이 해당 사안을 재검토한 결과 고의성이 없는 사안으로 판단해 공천 심사 자격을 다시 인정했다"며 "최종적으로 차 후보를 공천했다"고 덧붙였다.
박 의원은 "확정되지 않은 사안을 유세 현장에서 반복 노출하는 행위는 유권자 판단을 흐릴 수 있다"며 "공직선거법 위반 소지가 있다"고 주장했다.
그러면서 "정책과 비전 중심의 선거가 이뤄져야 한다"며 "허위·왜곡 주장에는 법적 대응을 포함해 대응하겠다"고 목소리를 높였다.
news2349@newspim.com