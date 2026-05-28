세븐틴 디에잇·버논, 새 유닛 'V8' 결성…6월 29일 앨범 발매

AI 핵심 요약beta
- 세븐틴 멤버 디에잇과 버논이 28일 새 유닛 V8을 결성했다
- V8은 두 사람 이름에서 따온 팀명으로 6월 29일 첫 앨범을 발매한다
- 앨범 이후 고양·홍콩에서 단독 공연 'V8 라이브'를 연다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 세븐틴 멤버 디에잇, 버논이 새 유닛 V8을 결성한다.
28일 소속사 플레디스엔터테인먼트에 따르면 디에잇과 버논은 새 유닛 V8로 오는 6월 29일 첫 앨범을 발매한다.
V8은 디에잇(THE 8)의 '8'과 버논(VERNON)의 'V'를 조합한 이름이다. 소속사 측은 "강력한 가속을 만들어내는 8기통 엔진처럼, 독창적인 감각을 동력으로 삼아 끊임없이 질주하는 이들의 추진력을 표현했다"고 설명했다.
이들은 앨범 발매 이후 단독 공연으로 빈틈없이 활동을 이어간다. 오는 7월 11~12일 경기 고양시 킨텍스 제1전시장 1홀, 18~19일 홍콩 아시아월드 엑스포홀 10에서 '2026 버논 디에잇 -V8- 라이브(VERNON THE 8 -V8-LIVE)'가 개최된다.
이날 공개된 포스터는 타이포그래피를 활용한 디자인으로 V8의 존재감을 강렬하게 각인시킨다. 단순하면서도 거친 질감에서 이들 유닛만의 독특한 에너지가 느껴진다.
alice09@newspim.com