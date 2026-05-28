전남광주 교육감 선거, 고발전으로 혼탁 양상…"정책대결 실종"

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"미래 공교육 논의 대신 의혹만 남아"

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 교육감 선거판이 고발전으로 얼룩지고 있다.

이정선 후보 캠프는 28일 보도자료를 내고 도박 혐의로 김대중 후보를 광주지검에 고발했다고 밝혔다.

(왼쪽부터) 김대중·이정선·장관호 전남광주통합특별시 교육감 후보. [사진=광주시선거관리위원회] 2026.05.28 bless4ya@newspim.com

고발장에는 김 후보가 지난 2023년 6월 16~19일 사이 베트남 출장 중 하노이 쉐라톤호텔과 호치민 이스틴 그랜드호텔에서 상당한 액수의 판돈을 걸고 도박을 했는지를 수사해 달라는 내용이 적시됐다.

이정선 후보 캠프는 "김 후보 측이 '카지노 의혹'을 무마하기 위해 핵심 관계자에게 10억원 상당의 입막음성 회유를 시도했다"고 이른바 '10억 매수설'도 제기한 상태다.

이에 김대중 후보 측은 이 후보를 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 경찰과 선관위에 고발하며 정면 대응하고 있다.

김 후보 캠프는 "지난 26일 열린 중앙선거관리위원회 공식 교육감 후보자 TV토론회에서 카지노 도박설과 재산 축소 의혹을 허위로 제기했는데 전혀 사실과 아니다"고 반박했다.

장관호 후보는 양측을 싸잡아 공세에 펼쳤다.

장 후보는 이날 광주시교육청 브리핑룸 기자회견에서 "도박 의혹과 10억 매수설까지 불거진 것은 전남·광주 교육 역사상 최악의 오점"이라고 지적했다.

이 후보에 대해서도 장 후보는 "측근 채용 의혹으로 재판을 받고 있는 만큼 상대를 비판할 도덕적 자격이 없다"고 주장했다.

장 후보는 "두 후보 모두 사법 리스크에 휘말린 상황에서 당선 무효와 재선거 가능성까지 우려된다"며 "피해는 결국 학생과 학부모에게 돌아간다"고 우려했다.

지역 교육계에서는 후보 간 정책 검증보다 네거티브 공방에 열중하고 있다며 곱지 않은 시선을 보내고 있다.

학벌없는사회를 위한 시민모임은 전날 입장문을 내고 "학생과 학부모, 교사 등 교육 주체들이 듣고자 하는 것은 공교육의 미래다"고 강조했다.

이어 "우리 단체는 소모적 공방을 중단하고 책임 있는 정책 경쟁에 나설 것을 강력히 촉구한다"고 당부했다.

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