전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.29 (금)
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

해외공장 유지해도 '유턴기업' 인정…마더팩토리 국내 투자면 OK

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정부가 29일 해외공장 유지 기업도 국내 마더팩토리 투자 시 유턴기업으로 인정하는 방안을 발표했다
  • 유턴 개념을 기능·핵심기술 기준으로 넓히고 마더팩토리 투자와 첨단·공급망 분야 대형 프로젝트에 협상 트랙 보조금을 신설했다
  • 비수도권 인센티브 강화·직접 보조금 지급·PM 지정 등으로 선제적 유턴 발굴과 질적 성과 중심 평가체계를 도입할 계획이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

첨단 '마더팩토리' 국내 투자 허용
해외공장 유지해도 유턴 인정 확대
보조금도 협상형 체계로 전면 개편

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 해외 생산기지를 유지하더라도 국내에 연구개발(R&D)·핵심 제조공정 등 '마더팩토리'를 두는 기업을 유턴기업으로 인정하는 방향으로 제도를 손질한다. 기존에는 해외사업장 축소 중심이던 유턴 정책을 첨단 전략산업 유치와 공급망 안정 확보용 투자정책으로 재설계하겠다는 구상이다.

산업통상부 등 관계부처는 29일 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의에서 이런 내용을 담은 '국내투자 활성화를 위한 유턴 재정립 및 촉진 방안'을 발표했다.

정부는 최근 유턴기업 선정이 감소하는 등 기존 정책의 한계가 뚜렷해졌다고 진단했다. 실제 유턴기업 수는 2020년 17개사에서 2022년 23개사로 늘었다가 2024년 20개사, 2025년 14개사로 점차 감소했다. 특히 미·중 경쟁 격화와 공급망 리스크 확대 속에서 주요국들이 첨단산업 리쇼어링 유치 경쟁에 나선 만큼, 국내도 전략적 투자유치 정책 전환이 필요하다는 판단도 작용했다.

[AI 일러스트=김기랑 기자] 2026.05.28 rang@newspim.com

핵심은 '유턴' 개념 자체를 넓히는 것이다. 현행 제도는 해외사업장에서 생산하는 제품·서비스와 같거나 유사한 사업을 국내로 들여와야만 유턴으로 인정해, 해외 자동차부품을 만들던 기업이 국내에서 에너지저장장치(ESS) 부품이나 R&D 사업으로 전환하면 지원 대상에서 제외됐다.

하지만 앞으로는 업종 유사성을 따질 때 기능·용도·핵심기술·공급망 구조 등을 함께 고려해, 해외에서 완제품을 생산하면서 국내에 R&D 설비나 핵심 공정만 신설해도 예외적으로 유턴으로 인정받을 수 있도록 시행령을 고칠 방침이다.

첨단·공급망 분야에는 '마더팩토리' 개념이 새로 들어간다. 제조공법 개발과 시제품 실증·생산, 표준화 등을 담당하며 해외 생산거점에 기술을 전파하고 품질을 관리하는 핵심 제조시설을 국내에 투자하면 해당 기업이 해외 생산거점을 유지하거나 오히려 확대하더라도 유턴기업으로 인정하겠다는 것이다. 이를 통해 정부는 한국을 글로벌 생산망의 '본사 공장'으로 만드는 동시에, 단순 복귀가 아닌 산업구조 고도화를 유도하겠다는 방침이다.

보조금 체계도 일부 바뀐다. 정부는 첨단산업·공급망 품목 등 전략 분야이거나 일정 규모 이상의 대규모 유턴투자 프로젝트에 대해 정부와 기업이 협상을 거쳐 지원 규모를 정하는 '협상 트랙'을 신설하기로 했다. 협상 시 비수도권 투자 여부와 청년 중심 고용 창출, 첨단전략기술 해당 여부, 마더팩토리 투자 여부 등을 종합 평가해 보조비율 상한선 안에서 지원 수준을 차등 적용한다.

일반 업종·소규모 투자는 지금처럼 산정표에 따라 보조비율을 적용하는 '일반 트랙'으로 지원하되, 기본 보조비율은 지방투자촉진보조금 수준으로 조정한다. 또 현행처럼 수도권·비수도권별 지원금액 상한을 두는 대신, 보조비율 상한을 정하는 방식으로 바꿔 지방의 대규모 첨단 투자 유치를 뒷받침할 계획이다.

또 보조금 지급 방식도 지자체를 거쳐 지원하는 구조에서 정부가 기업에 직접 보조하는 방식으로 바꿔, 집행 지연과 이원화된 관리 문제를 줄이겠다는 청사진이다.

국내투자 활성화를 위한 유턴 재정립 및 촉진 방안 [자료=재정경제부] 2026.05.28 rang@newspim.com

이행요건은 기업 환경 변화에 맞게 완화·조정된다. 정부는 유턴기업 선정 단계에서 투자계획의 구체성과 이행 역량을 더 엄격히 따지기 위해 국장급이 위원장을 맡는 '국내복귀실무위원회'를 신설하고, 사전심사·협상·평가 절차를 한 데 묶어 운영한다.

투자 완료 후 사후관리 기간은 보조금 규모에 따라 3년에서 그 이상으로 늘린다. 자동화와 사업재편 추세를 감안해 기존 사업장의 고용·면적 유지 의무는 합리적으로 조정하되, 계획을 초과해 고용을 늘린 기업에는 사후 인센티브를 주는 방안을 검토한다.

정부는 유턴 대상을 수동적으로 기다리기보다 선제적으로 발굴하는 데도 방점을 찍었다. 첨단산업과 공급망, 제조업 자동화(M.AX), '5극3특' 성장엔진 등 4대 분야를 중심으로 밸류체인을 분석해 유턴 유망 품목과 기업을 추려내고 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 해외 유턴거점 무역관 20개소 등을 통해 단계별 투자 유치 활동을 벌이기로 했다.

비수도권 유턴기업에 대해서는 외국인 고용한도 완화와 인력 발굴·교육 프로그램(퀵스타트), 고용촉진장려금 우대 검토 등 맞춤형 지원 패키지를 연계한다.

개별 프로젝트마다 프로젝트 매니저(PM)를 지정해 투자유치와 협상, 보조금 집행, 사후관리까지 전 과정을 전담 지원하는 체계도 도입한다. 아울러 관계부처·지방정부·업계가 참여하는 '유턴투자지원단'을 구성해 현장 애로를 수시로 듣고 제도 개선에 반영한다. 단순 유턴기업 숫자가 아니라 첨단산업 비중과 지역균형발전 기여도, 청년·지역 인재 고용 비율, 국내 협력업체 증가 등 질적 성과 지표도 새로 만들겠다는 방침이다.

정부는 올해 하반기 중 유턴 인정범위를 재설계하는 시행령 개정과 협상 트랙 신설, 보조금 집행 방식 개선, 이행요건 합리화 등 제도 개편을 마무리하고 내년부터는 스마트공장 고도화와 인력 지원사업 등을 본격 시행할 계획이다. 다만 해외 공장을 유지한 채 국내에 일부 기능만 들여와도 '유턴'으로 인정하는 만큼, 실제 국내 투자와 일자리 확대로 이어질지 혹은 보조금 경쟁을 과열시킬지 등은 향후 추진 과정에서 쟁점이 될 전망이다.

rang@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
강의구, 1심서 실형…법정 구속 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 12·3 비상계엄 선포문 표지를 사후에 만들고 보관한 혐의로 기소된 강의구 전 대통령실 부속실장이 1심에서 징역형을 선고받았다. 강 전 실장은 증거 인멸과 도망을 우려로 법정에서 구속됐다. 서울중앙지법 형사합의30부(재판장 박옥희)는 28일 오후 허위 공문서 작성·행사, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의를 받는 강 전 실장에게 징역 1년 6개월을 선고하고, "증거 인멸과 도망의 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 강의구 전 대통령실 부속실장이 28일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 사후 계엄 선포문 허위 작성 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.05.28 photo@newspim.com 강 전 실장은 비상계엄 해제 후인 2024년 12월 6일 한덕수 전 국무총리, 김용현 전 국방부 장관이 사전에 부서하고 윤석열 전 대통령이 서명한 문서에 따라 비상계엄을 선포한 것처럼 허위 계엄 선포문을 작성한 혐의로 기소됐다. 해당 사후 문건은 한 전 총리, 김 전 장관, 윤 전 대통령 순으로 서명이 이뤄졌고, 강 전 실장 사무실에 보관된 것으로 조사됐다. 내란 혐의 수사가 본격화하자 한 전 총리로부터 "사후에 문서를 만들었다는 것이 알려지면 또 다른 논쟁을 낳을 수 있으니 내가 서명한 것을 없었던 것으로 하자"라는 말을 듣고 해당 문건을 파쇄한 혐의도 받는다. 재판부는 사후에 작성된 계엄 선포문이 허위 공문서에 해당하며, 강 전 실장에게 허위 공문서를 작성하려는 고의가 있었다고 판단했다. 재판부는 "계엄 선포의 절차적 적법성을 증명하고 계엄 선포문 표지가 공개되는 상황을 대비하기 위해 작성한 이상 (문서) 행사의 목적을 부정할 수 없다"고 판시했다. 이 밖에 계엄 선포문 파쇄와 관련한 공용서류 손상·대통령기록물법 위반 혐의도 유죄로 인정됐다. 다만 재판부는 "문서 보관 행위만으로는 해당 문서의 신용을 해할 위험이 발생했다고 볼 수 없다"며 허위 공문서 행사 혐의는 무죄로 판단했다. 재판부는 양형과 관련해 "피고인은 대통령을 지근거리에서 보좌하는 고위 공무원으로서 대통령의 직무수행을 올바르게 보좌해야 한다"며 "그럼에도 피고인은 이 사건 계엄 선포가 위헌·위법하다는 지적이 제기되고, 대통령 탄핵 소추안이 발의된 엄중한 상황에서 윤석열 등의 서명을 받아 허위 공문서를 작성했다"고 질타했다. 이어 "피고인은 윤석열의 사전 지시가 없었는데도 계엄 선포문의 표지 형식을 작성하고 윤석열 등의 서명을 받아 각 범행의 주요한 실행행위를 담당했다"며 "피고인의 직위와 역할을 비춰볼 때 죄책이 무겁다"고 덧붙였다. 재판부는 선고 이후 증거 인멸 및 도망 우려 등으로 강 전 실장에게 구속영장을 발부했다. 강 전 실장 측 변호인은 "사실관계를 다 인정하고 법리적으로 다퉜고 증거, 증인에 대해서도 동의했다"며 "법리적으로 다툴 여지가 있으니 불구속 상태에서 재판받게 해 달라"고 했다. 강 전 실장도 "저는 증거 인멸과 도주에 대한 의사가 전혀 없다"고 항변했으나 재판부는 "피고인이 범행을 다투고 있고 1년 6개월이라는 가볍지 않은 형이 선고됐다"며 받아들이지 않았다. hong90@newspim.com 2026-05-28 15:27
사진
신네르, 롤랑가로스 2회전 탈락 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 테니스계를 호령하던 얀니크 신네르(24·이탈리아·1위)가 파리의 가혹한 폭염과 갑작스러운 컨디션 난조로 커리어 그랜드슬램 도전이 물거품됐다. 신네르는 28일(현지시간) 프랑스 파리 롤랑가로스 스타디움에서 열린 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 세계 56위 후안 마누엘 세룬돌로(24·아르헨티나)에게 세트 스코어 2-3(6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6)으로 대역전패했다. 톱시드를 받은 선수가 이 대회 3라운드 이전에 탈락한 것은 2000년 안드레 애거시(미국) 이후 무려 26년 만이다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=신네르가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전 경기 중 더위를 식히고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 경기 초반은 신네르의 독무대였다. 강력한 스트로크를 앞세워 1, 2세트를 손쉽게 따냈다. 3세트에서도 게임 스코어 5-1까지 달아나며 완승을 눈앞에 뒀다. 그러나 파리의 30도를 웃도는 폭염 속에서 비극이 시작됐다. 심한 어지럼증과 메스꺼움을 느낀 신네르는 급격한 체력 저하와 함께 다리 경련 증세를 보였다. 코트를 떠나 메디컬 타임아웃까지 요청했으나 한 번 무너진 몸은 회복되지 않았다. 신네르가 중심을 잃자 세룬돌로는 끈질긴 수비와 집요한 톱스핀 샷으로 상대를 흔들었다. 몸이 굳어버린 신네르는 마지막 20게임 중 단 2게임만 따내는 빈공 속에 급격히 무너졌다. 이 경기 전까지 올 시즌 인디언웰스, 마이애미, 몬테카를로, 마드리드, 로마까지 'ATP 마스터스 1000' 시리즈 5개 대회를 연속 석권하며 30연승을 달리던 신네르의 무패 행진도 허무하게 마감됐다. 지난해 파리 마스터스 우승을 포함하면 마스터스 1000 시리즈 6개 대회 연속 우승이라는 대기록의 중단이다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=신네르가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 패한 뒤 경기장을 떠나고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 경기 후 신네르는 "최근 많은 경기를 치르며 회복할 시간이 부족했고 아침부터 몸이 무거웠다"며 "3세트 이후 에너지가 완전히 떨어지며 흐름을 잃었다"고 아쉬움을 삼켰다. 대어를 낚은 세룬돌로 역시 "그에게 정말 힘든 상황이었다. 솔직히 운이 따랐고 신네르가 빨리 회복하길 바란다"며 위로를 건넸다. 이번 이변으로 지난 2024년 호주오픈을 기점으로 이어져 온 신네르와 카를로스 알카라스(스페인·2위)의 '메이저 독식 체제'는 잠시 멈추게 됐다. 지난 9개의 메이저 대회를 양분했던 알카라스가 손목 부상으로 대회 전 기권한 데 이어 신네르마저 조기 탈락하며 롤랑가로스는 한 치 앞을 알 수 없는 혼전 양상으로 접어들었다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=세룬돌로가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 승리한 뒤 팬들에 인사하고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 번번이 이들에게 밀렸던 노박 조코비치(세르비아)의 통산 25번째 메이저 우승 대기록 도전과 메이저 대회 준우승 단골이었던 알렉산더 즈베레프(독일), 캐스퍼 루드(노르웨이) 등 강자들의 왕좌 탈환 경쟁이 본격적인 막을 올렸다. 특히 조코비치가 이번에 정상에 오르면 남녀 테니스를 통틀어 '역대 메이저 단식 최다 우승'이라는 전인미답의 이정표를 세우게 된다. psoq1337@newspim.com 2026-05-29 08:03

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동