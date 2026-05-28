[이재명 정부 1년] 최휘영 장관 "K컬처 지원서 투자로…목표 400조로 상향"

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부 최휘영 장관이 국민 정부 출범 1주년을 앞두고 K-컬처 국정 목표를 전면 상향 조정했다. 2030년까지 시장 규모를 기존 300조 원에서 400조 원으로, 수출액도 기존 목표를 훌쩍 뛰어넘어 1100억 달러로 올려잡았다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관이 28일 오전 서울 종로구 국립현대미술관 서울관 다원공간에서 열린 국민주권정부 출범 1주년 문체부 장관 기자간담회에서 인사말 및 성과보고를 하고 있다. 2026.05.28 mironj19@newspim.com

최휘영 장관은 28일 서울 삼청동 국립현대미술관 다원 공간에서 기자간담회를 열고 주요 성과와 향후 계획을 밝혔다.

최휘영 장관은 "K-컬처 시장 규모가 2023년 206조 원이었지만, 2025년 잠정치가 274조 원으로 집계됐다"고 했다. 기존에 콘텐츠·예술 산업 중심으로 분류해 온 K-컬처 개념을 K-푸드, K-뷰티, K-패션 등 라이프스타일 수출 산업까지 포함하는 '문화 창조 산업'으로 재정의한 결과다.

수출 면에서도 K-컬처 잠정 수출액이 718억 달러로 집계돼 자동차(720억 달러)에 근접한 사실상 3대 수출 산업 반열에 들었다는 점을 강조했다. K-팝 수출액이 전년 대비 32.4% 증가하고, 4대 기획사의 매출액과 수출액도 각각 26.4%, 38.9% 늘었다. 한국에 대한 외국인 호감도가 82.3%로 역대 최대로 기록된 것도 여기에 힘을 보탠다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관이 28일 오전 서울 종로구 국립현대미술관 서울관 다원공간에서 열린 국민주권정부 출범 1주년 문체부 장관 기자간담회에서 인사말 및 성과보고를 하고 있다. 2026.05.28 mironj19@newspim.com

그러나 장관 스스로 "K-컬처 개념은 아직 새롭게 가다듬고 만들어 나가는 과정에 있다"고 밝혔듯, 산업 외연을 넓힌 만큼 정책 집중도가 분산될 수 있다는 우려도 뒤따른다.

지표 중 눈에 띄는 것은 영화 산업의 회복세다. 1분기 극장 관객 수가 전년 동기 2082만 명에서 3190만 명으로 급증했고, 제작비 200억 원 이상 기준 제작 편수도 26편에서 40편으로 늘었다. 위기론이 팽배했던 한국 영화계가 숨통을 튼 것은 분명한 성과다.

관광 분야도 숫자는 좋다. 작년 하반기 대비 외국인 관광객이 17% 증가했고, 올해 상반기만 해도 1074만 명으로 전년 동기 대비 22% 늘었다. 카드 국내 사용 금액과 방한 관광객 수 모두 역대 최고치를 경신했다.

국립 중앙 박물관 관람객이 650만 명을 기록하며 세계 3위에 올랐고, 지역 박물관까지 포함한 전체 관람객 수는 2024년 1330만 명에서 지난해 1890만 명으로 뛰었다. 프로 스포츠 관중 1800만 명 육박, 여가 생활 만족도 64.0%로 역대 최고치, 생활 체육 참여율도 코로나 이후 최고 수준이다. 지난달부터는 매주 수요일로 확대된 '문화가 있는 날'도 참여 기반을 넓히고 있다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관이 28일 오전 서울 종로구 국립현대미술관 서울관 다원공간에서 열린 국민주권정부 출범 1주년 문체부 장관 기자간담회에서 인사말 및 성과보고를 하고 있다. 2026.05.28 mironj19@newspim.com

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