부산시, 연안어선 어업인 긴급 지원…유류비 70% 한시적 보조

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어업용 면세유 가격 3월 대비 50% 상승

연안어업 유지와 수산물 수급 안정 기대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 국제유가 급등으로 경영 부담이 커진 연안어선 어업인 지원을 위해 한시적 유류비 지원에 나섰다.

시는 국제유가 상승에 따른 어업인 부담 완화를 위해 5억4000만 원 규모 유류비 지원을 시행한다고 28일 밝혔다.

부산시가 중동 지역 정세 불안에 따른 국제유가 상승으로 경영 부담이 커진 연안어선 어업인을 지원하기 위해 총 5억 4000만 원 규모의 한시적 연안어선 유류비 지원사업을 본격적으로 시행한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.16

이번 사업은 중동 정세 불안으로 어업용 면세유 가격이 급등한 데 따른 조치로 연안어선 어업인의 경영 부담을 줄이고 조업 기반을 유지하기 위해 추진된다.

시에 따르면 어업용 면세 휘발유 공급단가는 5월 기준 드럼당 23만1800원으로 3월 대비 약 50% 상승했다. 유류비는 어업경영비의 60% 이상을 차지해 유가 상승이 조업 위축으로 이어질 가능성이 큰 상황이다.

시는 기준가격을 초과한 유류비의 70%를 한시적으로 지원한다.

사업비 5억4000만 원은 면세유 공급처인 수협과 농협에 교부됐으며 어업인은 28일부터 해당 기관을 통해 신청할 수 있다.

지원 대상은 어업인이 소유한 어선 1척이며 수협과 농협이 대상 여부와 사용 실적을 확인한 뒤 지원금을 지급한다.

시는 이번 조치가 연안어업 유지와 수산물 수급 안정에 기여할 것으로 보고 있다.

조영태 해양농수산국장은 "이번 유류비 지원사업은 국제유가 급등으로 어려움을 겪는 연안 어업인의 경영 부담을 덜기 위한 긴급 지원책이다"라며 "앞으로도 현장 중심의 맞춤형 지원 대책을 신속히 추진해 어업 경영 안정에 최선을 다하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com