부산시, '2026 세븐브릿지 투어' 티켓 판매 시작…조기 예약 20% 할인

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77km 코스…높은 난도와 조망 제공

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 다음달 5일 우호 2시부터 도심 해상교량 라이딩 행사인 '2026 세븐브릿지 투어: 라이딩 인 부산'(세븐브릿지 투어) 티켓을 판매한다고 28일 밝혔다.

세븐브릿지 투어는 광안대교를 비롯한 4개 해상교량과 2개 지하차도, 1개 터널을 하나의 코스로 잇는 자전거 라이딩 행사다. 올해 행사는 9월 20일 열리며 총 77km 거리의 '칠칠코스' 단일 코스로 운영된다.

2026 세븐브릿지 투어: 라이딩 인 부산 온라인 티켓 판매 포스터[사진=부산시] 2026.05.28

광안대교를 출발해 공항로에서 돌아오는 순환형 코스로 설계됐고 높은 난도와 조망으로 알려진 부산항대교 회전램프 구간이 포함돼 있다.

올해 판매되는 티켓은 총 4000매다. 조기 예약(얼리버드), 일반 개인, 단체, 외국인 관광상품 등 네 가지 유형으로 나눠 운영한다. 조기 예약 티켓은 정가 대비 20% 할인된 8만 원으로 300매 한정 판매되며 6월 5일 오후 2시부터 공식 판매처인 'NOL 인터파크'를 통해 예매할 수 있다.

일반 개인 참가 티켓은 2700매를 6월 11일 오후 2시부터 17일 오후 11시 59분까지 판매한다. 단체 티켓은 10인 이상 20인 이하를 기준으로 총 500매를 같은 기간 별도 접수로 받는다.

해외 참가자를 위한 외국인 관광상품 티켓은 글로벌 온라인 여행사(OTA)와 인바운드 여행사 연계를 통해 500매 규모로 별도 판매할 예정이다.

참가자 전원에게는 기념품과 완주메달, 번호표, 기록칩 등이 지급된다. 조기 예약 티켓은 1인당 1매, 정규 티켓(개인·단체·외국인 관광상품)은 1인당 최대 2매까지 구매할 수 있다. 수량이 제한된 만큼 판매 초기에 매진될 가능성이 있어 사전 확인이 필요하다.

티켓 구매는 공식 판매 대행사인 'NOL 인터파크'에서 할 수 있다.

김경덕 부산시장 권한대행은 "'세븐브릿지 투어'는 부산의 해양 인프라를 활용한 대표 스포츠 관광 콘텐츠"라며 "행사 규모가 확대되는 만큼 안전을 최우선으로 준비해 글로벌 스포츠 도시 부산의 브랜드 가치를 높일 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com