'만달로리안과 그로구' 극장 3사 평균 평점 9.6…입소문 흥행 시동

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 북미 박스오피스 1위를 유지 중인 영화 '만달로리안과 그로구'가 개봉 이후 실관람객들의 호평으로 극장가 최고 평점을 달성했다.

'만달로리안과 그로구'는 27일 기준 CGV 골든에그지수 99%, 메가박스와 롯데시네마 모두 관람객 평점 9.5를 기록하며 극장 3사 평균 평점 9.6을 달성하는 쾌거를 달성했다.

이는 현재 극장 상영 중인 '군체' '마이클' '백룸' 등 경쟁작 사이에서 가장 높은 평점으로 한국 관객들의 취향을 완벽 저격한 영화적 재미와 매력을 입증한 것으로 의미를 더한다.

[사진=월트디즈니 컴퍼니 코리아]

또한 네이버 실관람객 평점 9.81, 키노라이츠 신호등 평점 지수 92.31%, 왓챠피디아 평균 별점 3.6을 기록, 대중들과 영화팬 모두를 만족시키며 전 세대가 즐길 수 있는 단 하나의 엔터테이닝 영화로 입소문을 예고하며 앞으로의 흥행 질주를 기대하게 만들고 있다.

영화를 본 관객들은 "웅장하고 짜릿하고 귀엽고 다 하는 만달과 그로구 ㅠㅠ"(네이버_js***), "이건 2D로 봐도 재밌고, IMAX로 보면 더 커지고, 4DX로 보면 더 신날 영화"(CGV_지***), "스타워즈를 몰라도 그로구 입덕은 피하기 어려움"(CGV_즐***), "드라마를 몰라도 푹 빠져 볼 수 있고 액션으로도 완전 만족시킨다"(CGV_즐*), "1인 1그로구… 원해요"(CGV_아***), "스타워즈 1도 몰라도 너무 재밌네요. 그로구한테 홀려서 한 번 더 볼려구요"(메가박스_ch***) 등의 호평을 남겼다.

특히 '스타워즈' 시리즈를 알지 못해도 전혀 문제없이 즐길 수 있다는 평이 압도적이다. 또 한 시대를 풍미한 스타워즈 세계관에 새롭게 '입덕'했다는 반응까지 이어지면서 다가오는 주말과 선거 공휴일을 맞아 흥행 속도를 높일 것으로 예상된다.

영화 '만달로리안과 그로구'는 드넓은 은하계를 누비는 우주 최강 듀오, 현상금 사냥꾼 '딘 자린'(페드로 파스칼)과 치명적인 귀여움의 '그로구'가 운명을 바꿀 거대한 임무를 위해 떠나는 위대한 모험을 그린 블록버스터 어드벤처다. 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.

jyyang@newspim.com