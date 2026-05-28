앤팀, '위 온 파이어'로 美 '빌보드 200' 첫 입성…52위 기록

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 앤팀이 미국 빌보드 메인 앨범차트에 첫 입성했다.

지난 27일 미국 빌보드가 발표한 최신 차트(5월 30일 자)에 따르면 앤팀의 일본 미니 3집 '위 온 파이어(We on Fire)'가 '빌보드 200'에서 52위를 차지했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 앤팀. [사진=YX레이블즈] 2026.05.28 alice09@newspim.com

'빌보드 200'은 실물 음반 판매량, 디지털 음원 다운로드, 스트리밍 수치 등을 종합해 미국 내 가장 인기 있는 앨범 순위를 매기는 빌보드의 메인 차트다. 앤팀의 앨범이 이 차트에 진입한 건 데뷔 후 처음이다.

이들은 세부 앨범차트에서도 두각을 나타냈다. '위 온 파이어'는 '톱 앨범 세일즈'와 '월드 앨범'에 나란히 2위로 첫 진입했다.

이는 전작 '백 투 라이프(Back to Life)'의 '톱 앨범 세일즈' 13위와 '월드 앨범' 5위를 뛰어넘는 성과이다.

앤팀은 이러한 인기에 힘입어 빌보드 '이머징 아티스트' 차트 1위를 탈환했다. 이들은 지난해 10월 발매된 한국 미니 1집 '백 투 라이프'로 해당 차트 정상에 오른 바 있다.

'위 온 파이어'는 더 높은 곳을 향해 비상하려는 아홉 멤버의 포부와 도전 의지를 담은 앨범이다. 발매 첫날 109만 장 이상 판매돼 '고 인 블라인드(Go in Blind)', '백 투 백 라이프(Back to Life)'에 이어 3연속 밀리언셀러에 올랐다.

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